¿Por celos? Gabriel Soto rechaza trabajar con Irina Baeva y en 'Hoy' dice el fuerte motivo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido galán de melodramas, Gabriel Soto, acaba de sorprender a sus miles de fans al hablar revelar que tuvo que rechazar trabajar al lado de su famosa prometida, la tan polémica actriz de melodramas de origen ruso, Irina Baeva, y en su más reciente entrevista en exclusiva para el programa Hoy decidió revelar el fuerte motivo detrás de esta negativa rotunda, ¿acaso sí es por sus celos?

Como se sabe, Soto y Baeva se conocieron trabajando juntos en el famoso melodrama, Vino El Amor, tras lo que han tenido otros proyectos dentro y fuera de Televisa en el que han colaborado, mismo por lo que hace un par de años surgió el rumor de que supuestamente la actriz rusa querría trabajar mano a mano con el mexicano pues quería supervisar detalladamente a su pareja, incluso muchos afirmaron que vigilaba casa escena romántica, haciendo un infierno la vida del elenco.

Y aunque aunque los actores de Papá Soltero negaron rotundamente la situación, muchos siguen considerando que Baeva no confía del todo en Gabriel por la supuesta manera en que comenzó su romance. Ahora, de nueva cuenta, la posibilidad de trabajar juntos creó una gran controversia en redes sociales, pues se dijo que el famoso galán de melodramas podría ser uno de los nuevos integrantes del elenco de Aventurera, obra que producido Juan Osorio, y que va a esteralizar Irina.

Gabriel e Irina. Internet

Fue el mismo Gabriel que a través del matutino de Televisa dejó en claro que no va a trabajar, señalando que el principal motivo es que nunca se le acercaron para hablar de un trato, pero que además de todo él ya tiene su propio proyecto entre manos: "No, no, no ha habido el acercamiento, de hecho no, porque yo empiezo un proyecto, precisamente de teatro con Gerardo Quiroz y Nicandro Díaz, muy pronto van a saber un poquito más".

Ante este hecho, dio unos pequeños detalles que ya tenía permitido, como una fecha aproximada en la que se le podría ver sobre el escenario, además de que famosa actriz va a ser la protagonista de la historia, sin dar más explicaciones al respecto: "Ya fue nuestra primera lectura ya, les puedo compartir que ya tenemos protagonista, que es Cecilia Galliano, y que queremos estrenar los finales de abril".

Fuente: Tribuna del Yaqui