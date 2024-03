Se volvió monja: Tras retiro de Televisa, actriz reaparece en 'Hoy' y anuncia su regreso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida protagonista de novelas, quien presuntamente estuvo vetada de Televisa luego de haberse unido a la competencia Telemundo, dejó en shock a los televidentes debido a que ayer jueves 14 de marzo reapareció en el programa Hoy y anunció su regreso a las novelas. Se trata de la talentosa África Zavala, quien el pasado 2022 por primera vez trabajó fuera de la televisora de San Ángel luego de 17 años.

La originaria de la CDMX comenzó su carrera en el Canal de Las Estrellas desde el año 2005 cuando apareció en la serie Bajo el mismo techo y meses fue elegida como protagonista del melodrama Peregrina. Luego participó en grandes producciones como Código Postal, Mundo de fieras, Cuidado con el ángel, Los exitosos Pérez y Para volver a amar. Pero sin duda alguna una de sus novelas más exitosas fue Amorcito corazón, donde dio vida a una novicia que renuncia a su vocación por el amor.

Hace un par de años, Zavala sorprendió a sus fans al anunciar que ya no contaba con contrato de exclusividad en Televisa y que haría su debut en Telemundo con la nueva temporada de El Señor de los Cielos. Después de este cambio de empresa, se especuló que los ejecutivos habían vetado a la actriz, pero todo quedó desmentido cuando el año pasado la llamaron a ser parte de la nueva temporada de Mujeres Asesinas.

África con elenco de 'El Señor de los Cielos'

No obstante, durante los últimos meses África había estado muy alejada de los reflectores del espectáculo, hasta que la mañana de ayer jueves reapareció en el programa Hoy contando de los proyectos que tiene en puerta. Sobre su vida privada, la actriz se sinceró sobre las dificultades que ha enfrentado con su pareja, León Peraza, y admitió que estar en una relación no es fácil: "Siempre hay que echarle ganas y trabajar y más cuando tienes una familia tan bonita, esperemos que vengan más y más años".

Tras descartar que su hijo León quisiera tener un hermanito, la mujer de 38 años dijo porqué no se ha vuelto a embarazar: "Nunca digas nunca pero sí es un proceso, la pienso, la pienso, pero después puede venir el otro". Después, África compartió que le resultó difícil grabar Mujeres asesinas: "Fue muy fuerte, acabé como muy afectada, hubo un momento donde me dio un ataque de pánico, vivir eso es horrible y pensar que alguien lo vivió es más feo todavía".

Y aunque admitió que está próxima a volver a las novelas, Zavala no quiso dar detalles de su retorno: "No puedo decir nada, de verdad, venía yo aquí escondida no sé de dónde me saliste, ojalá ya pueda hablar, ojalá me dejen", expresó la intérprete mexicana.

Fuente: Tribuna