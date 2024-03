Terror en Televisa: Galilea Montijo recuerda tormentosa relación que vivió ¿con su exesposo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La controversial conductora Galilea Montijo de nueva cuenta se apoderó de la atención de los medios de comunicación y redes sociales debido a que recientemente se sinceró y habló de su vida privada como nunca antes. En el más reciente episodio del programa Netas Divinas, la también actriz de 50 años recordó una tormentosa relación que tuvo y dejó en shock al público de Televisa.

La presentadora titular del programa Hoy, quien el pasado 2023 confirmó que estaba divorciada de Fernando Reina Iglesias, tuvo que responder a la pregunta sobre cómo había sido la manera más loca, violenta o fuerte en que había roto un ciclo y esto la hizo recordar un noviazgo tóxico que tuvo. Aunque quedó perpleja ante el cuestionamiento, Montijo dijo: "Es que tuve una relación muy tóxica, muy muy tóxica", expresó.

Galilea, quien ha sido muy criticada por sus relaciones amorosas, explicó que ella era consciente de que esa relación estaba totalmente hundida pero aseguró que su entonces novio no le permitía terminar con él: "Quería salirme y él era demasiado 'no, si no eres mía, no eres de nadie', y le tuve que hablar a su mamá", confesó la conductora dejando sin palabras a sus compañeras de programa Paola Rojas, Daniela Magún, Natalia Téllez y Consuelo Duval.

La guapísima mujer originaria de Guadalajara, Jalisco, mencionó que la única forma de deshacerse del sujeto, de quien no reveló su nombre, fue llamando a su madre: "No era mexicano, le tuve que hablar a su mamá porque era muy linda conmigo y le dije 'le suplico por favor, mande por su hijo, porque si él cree que estoy sola, está equivocado, yo tengo mucha gente que me quiere, y que puede ver por mí y su hijo ya está (amenazándome)'".

Supuestamente, la obsesión del hombre llegó tan lejos que amenazó a la conductora tapatía con quitarse la vida si lo dejaba: "Decía 'Dios mío, Dios mío', no era de mi parte (que quisiera hacerme daño)", compartió. Finalmente, la conductora relató qué pasó con su galán: "La mamá le habló y le dijo 'te me vienes para acá' y él de 'ay no', me perseguía en un carro, hasta que entendió que yo ya no quería nada con él", resaltó y prometió que en un futuro contaría toda la historia que vivió con este personaje.

