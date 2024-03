Tras veto de Televisa y despido de TV Azteca, Anette Cuburu se uniría a 'Sale el Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber sido vetada de Televisa tras fuerte pleito y despido de TV Azteca, como parte de los nuevos cambios, la famosa y muy polémica presentadora de los espectáculos, Anette Cuburu, de nueva cuenta podría regresar a los matutinos, debido a que recientemente se ha asegurado que en Imagen TV habría firmado un contrato para unirse a Sale el Sol en los próximos meses.

Como se sabe, Cuburu tiene más de 30 años al aire en la televisión mexicana, participando en importante programas dentro de la empresa San Ángel, tales como el programa Hoy, tras lo que fue vetada por el padre de sus hijos tras separarse del poderoso ejecutivo Alejandro Benítez: "Había una orden de que no me dieran trabajo. No se lo deseo a nadie... me colgaban el teléfono y ni me tomaban la llamada, gente que vino a mi casa, que cargó a mis hijos".

Tras este hecho encontró una nueva oportunidad en la empresa del Ajusco, donde se logró mantener en sus más importantes producciones por más de 20 años, sobresaliendo en algunos de sus más reconocidos proyectos, tales como dentro de Venga la Alegría y Al Extremo, din embargo, hace varios meses que fue despedida del matutino y vespertino, a lo que ella declaró que era momento de un cambio.

Y ahora, según informes del reconocido presentador y excolumnista de El Heraldo de México, Álex Kaffie, aseguró que Anette podría volver a la televisión de fijo, por lo menos un año entero, pues ahora que supuestamente Dio Lluberes se integre como productor a Sale el Sol, este podría contratarla para nuevamente trabajar juntos, como lo hicieron en Venga la Alegría por casi cinco años.

Pero, Kaffie dejó en claro que no solamente sería Anette la que entraría al mencionado matutino, sino que también sería la famosa presentadora, Ingrid Coronado, una nueva integrante de dicha emisión matutina, lo cual señalan podría llevar muchas tensiones al programa, dado a que ninguna de las dos se soportaría.

Fuente: Tribuna del Yaqui