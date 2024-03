Tras vinculación a proceso por abuso, 'Chuponcito' estremece a Televisa con dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso comediante y actor, 'Chuponcito', se encuentra una vez más dando mucho de que hablar, debido a que hace varios meses fue vinculado a proceso al considerarse que existen las pruebas suficientes para acusarlo de abuso sexual, por lo que dispuesto a todo para demostrar su aparente inocencia, este hizo una dura confesión sobre su caso con Karla Oaxaca, con la cual logró estremecer a Televisa.

Como se sabe, desde hace un par de años que José Alberto Flores, mejor conocido como Chuponcito, se encuentra en medio del escándalo por temas de abuso y acoso sexual en el trabajo, debido a que primero que nadie, su exnovia, Bárbara Estrada, lo acusó de extorción y acoso sexual, pues le pedía videos íntimos, además de que la intimida y manda mensajes amenazantes, mientras que su exmánager, Karla, afirmó que la presionó para tener intimidad con él en más de una ocasión.

Y ahora, durante su asistencia a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, el famoso payasito y su abogado, Edgar Méndez, salieron a declarar que el acusado es en realidad una víctima de Karla que solo quiere extorsionarlo: "Hasta la fecha, no he dejado de decir, no quiero dar un peso, se han acercado para nosotros podernos arreglar con el licenciado y automáticamente yo les digo 'No'. Se instruye una carpeta por delito de extorsión en contra de Karla Oaxaca, que es un delito grave, extorsión agravada, mi cliente recibió un número muy importante de mensajes, esa ya está desde hace seis meses".



Finalmente el exparticipante estelar de Me Caigo de Risa, expresó que no tiene nada en contra de ella y la perdona aunque le afectó en más de un aspecto de su vida: "Yo la perdono, yo no quiero tener, yo la perdono de todo, afectó a mi familia, afectó mi economía, afectó mi salud, afectó mi trabajo. Claro, uno de los miedos que más me afecta, es que una mujer me vea y yo tengo que agachar la cabeza".

Por otro lado, Karla en Venga la Alegría dio respuesta a estas declaraciones afirmando que: "Desconozco totalmente, totalmente de qué hablan, yo siempre he dicho que yo quiero justicia, lo que diga el juez. Lo que note, fue una injusticia de acuerdo a derechos, porque a él le aceptan pruebas que hoy presentó, ni siquiera las había metido en tiempo y forma y yo también, y me rechazan una prueba importantísima que es comprobar el lugar de los hechos".

