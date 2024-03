¿Alexa Parra, a la cárcel? Abogada de la hija de Héctor Parra esto dice por filtrar VIDEOS

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente la abogada de la joven Alexa Parra Hoffman, brindó una entrevista a varios medios de comunicación, a los cuáles les respondió contundentemente con respecto a si es verdad que tendría represalias por haber filtrado los videos que comprobarían los abusos sexuales por parte del reconocido y polémico actor de melodramas, Hector Parra, ¿será acaso que haya cárcel por esto o simplemente alguna multa?

Como se sabe, desde hace casi tres años que padre e hija, fruto de la relación de Héctor con Ginny Hoffman se encuentran en medio de un enfrentamiento legal, pues ella afirma que él abuso de ella desde que tenía 6 años hasta los 14, y ante la incredulidad al respecto exhibió dos videos que probaría esto. En el primero se puede ver cuando sube un poco de su short con el mensaje: "Esta es mi tompi", supuestamente escrito por Parra, y un segundo en el que él ve un álbum y lee en voz alta: "Tu me enseñaste a andar sin ropa", que Alexa escribiría por debajo de una fotografía en la que aparecería desnuda, supuestamente también tomada por él.

Samara Ávila, abogada de Héctor, en Ventaneando declaró que "perderían validez porque ya son de dominio público", dando una explicación al respecto: "Apenas acabamos de agotar la segunda instancia, todavía falta el amparo. Está prohibido filtrar este tipo de evidencia, cuando exhibes información, documentos, pruebas de la carpeta de investigación, de un juicio que todavía no concluye, hay una consecuencia lógica jurídica".

Ahora, después de que se aumentara la sentencia del actor de Televisa para pasar 13 años y 10 meses en prisión, más una reparación del daño por más de 100 mil pesos, la prensa le cuestionó a la abogada de la aparente víctima sobre las consecuencias que se han dicho tendrían ella y su madre por presuntamente exhibir estas pruebas, que al parecer debían permanecer en secreto dado al caso, a lo que ella respondió que no podría hablar respecto a represalias cuando no sabía bajo que calidad es que salieron a la luz estos videos ni quién los filtró, por lo que no podía dar información al respecto.

Este hecho causó gran indignación entre los espectadores, pues en Imagen TV afirmaron que fue la propia Alexa la que les pasó dichos videos y fue la que autorizó que salieran a la luz para demostrar que sí fue víctima de abuso sexual y que se debería de dar más años por corrupción de menores al actor, señalando que posiblemente la abogada no estaría muy cercana a sus clientes si desconocía este tipo de detalles en el caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui