Ana Martín estremece a Televisa: Prepara su muerte y hace desgarradora petición a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de melodramas, Ana Martín, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para uno de los reporteros del programa Hoy, en la cual no tuvo reparos al momento de sincerarse sobre su vida privada y declarar que ya ha preparado todo para su muerte, y sabe perfectamente como se va a despedir, logrando estremecer a Televisa al haber hecho una desgarradora petición al periodista.

Como se sabe, Martín actúa desde que tan solo era una jovencita de 16 años de edad, demostrando su gran talento en el Cine de Oro mexicano en 1963 y debutando en las novelas en el año de 1969 con Tu Eres Mi Destino, alcanzado una mayor fama y gran reconocimiento por su desnudo en el melodrama de El Pecado de Oyuki, siguiendo con grandes melodramas, como Gabriel y Gabriela, La Desalmada, siendo Corazón Guerrero su última aparición en la pantalla chica en el año del 2022.

Y ahora, con más de 60 años de carrera y casi ocho décadas de vida, Ana en su entrevista para el matutino actualmente producido por Andrea Rodríguez, quiso abrir su corazón, destacando que ella a lo largo de su existencia ha planeado todas y cada una de las cosas que ha obtenido, como su trabajo, la casa que tiene en la ubicación que está, su auto, su estilo de vida, todo fue marcado por ella misma, cuidando el tomar el control en lo más que se podía.

Ana Martín. Internet

Una de estas cosas que ella cuidó fervientemente fue el no embarazarse, declarando que pese a los rumores de que es lesbiana, ella no lo es y gusta de los hombres, pero que fue su decisión el no casarse nunca y no tener bebés, por el simple hecho de que para ella eso no era un ideal de vida y no era necesario para ser feliz o sentirse completa, demostrando que todas pueden tener sueños diferentes y aunque para muchos es importante formar una familia, para ella no era el caso.

Finalmente, la actriz de melodramas como Muchacha de Barrio, declaró que así como ha planeado su vida, también lo ha hecho con su muerte, destacando que ella prefiere dejar en claro como quiere su último adiós, cómo será su despedida, negándose a que usen palabras como "el triste final dé...", por lo que le pidió al presentador que la entrevistara y no sacará al aire dicha plática hasta después de su muerte, puesto a que en él deja las últimas palabras y un mensaje para todos sus fans, amigos y familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui