Carlos Rivera aparece en Televisa y hace dura confesión tras casarse con Cynthia Rodríguez

Ciudad de México.- El querido intérprete Carlos Rivera dejó sin palabras a todos sus admiradores y fans debido a que en una reciente entrevista con reportero de Televisa, se sinceró sobre su matrimonio con la retirada conductora Cynthia Rodríguez, con quien se convirtió en padre durante el pasado 2023. Como se sabe, el ganador de La Academia siempre ha sido muy hermético en cuanto a su vida sentimental y rara vez habla al respecto.

Sin embargo, durante el pasado mes de enero la expresentadora del matutino Venga la Alegría y el cantante originario de Tlaxcala celebraron el bautizo de su hijo León con una espectacular fiesta en el hotel Casa Huamantla, donde fueron anfitriones de un gran número de invitados. Durante el evento, Cynthia y Carlos derramaron miel y se dejaron ver bailando abrazados y cantando juntos frente a la multitud.

Después de esta situación, los fans de la pareja creyeron que se volvieran más abiertos y que continuarían mostrando un poco de su relación sentimental al público. Sin embargo, ahora Carlos volvió a dejar en claro que su matrimonio con Rodríguez continuará en lo privado y no piensa seguir compartir detalles sobre ellos: "Al final es una parte personal que guardo celosamente porque es demasiado valioso para mí", expresó ante las cámaras de Televisa Espectáculos.

El intérprete de éxitos como Digan lo que digan y Te Soñé comparó a su esposa, hijos, hermanos, padres y demás familia con un tesoro que quiere proteger en una "caja fuerte" y por ello piensa seguir hermético en temas personales. Rivera, quien está celebrando su cumpleaños 38 y además 20 años de carrera, aseguró que el secreto de su relación con Cynthia es mantener todo en la privacidad:

Esta decisión de mejor quedárnoslo nosotros ha sido la mejor, llevamos muchos años con una paz".

Finalmente, Carlos mandó un contundente mensaje a quienes siguen especulando que entre él y Cynthia Rodríguez no hay una relación real: "Cuando ven unas cosas ahí que se pueden asomar, pues pueden ver de verdad la maravillosa familia que he formado, me siento bendecido", expresó el tlaxcalteca. Cabe resaltar que Cynthia también comparte este pensamiento con su esposo y en reiteradas ocasiones se ha negado a hablar de su romance ante las cámaras.

Crédito: Instagram @televisa_espectaculos

Fuente: Tribuna