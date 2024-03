"Corriente y vulgar": Olivia Collins destroza a Ivonne Montero y niega irse a los golpes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de melodramas, Olivia Collins, recientemente decidió dar una contundente respuesta a su polémica con la reconocida cantante y también actriz, Ivonne Montero, a la cual no dudo en destrozar sin piedad, alegando que ella es una "corriente y vulgar" mujer que no merece su tiempo, dejando en claro que la pelinegra miente, pues niega haberse ido a los golpes contra ella.

Montero hace un par de días confesó que la actriz de Televisa quedó molesta por un mal entendido en un viaje de su gira de la obra de teatro, Busco al Hombre de mi Vida, Marido Ya Tuve, tanto que cuando se encontraron después en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México le fue a patear la puerta e insultarla: "Se me puso enfrente y me retó a los golpes. Yo jamás le falté el respeto ni le levanté un medio tono de voz y ella en sus entrevistas empezó a decir que yo le dije de cosas".

Tras estas declaraciones la exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy simplemente respondió que lo único que podía decir es que esa era una absoluta mentira y nada más, destacando que la dejaría tener sus 15 minutos de fama, pues no le importa que diga de ella: "Esa es su versión, hay testigos que ella fue la corriente y vulgar, no te voy a contar, porque es volver a decir y decir que no fue cierto, sabes qué, que diga lo que quiera, que tenga sus 15 minutos de fama, me vale".

Ante esto, la famosa actriz dejó en claro al matutino de TV Azteca que es una mujer de trabajo y no de chismes, por lo que no tiene que dar explicaciones y menos de un pleito que ella no inicio como afirma Ivonne: "Me muero de la risa, yo soy una persona, una profesional, no tengo que aclararle a nadie lo que soy y con personas así, de lejos, yo me dedico a trabajar, a hacer el bien, a exponer lo que a mí me gusta hacer, no me gusta, yo no tengo chismes, yo estoy en las noticias".

Finalmente, cuando se le cuestionó sobre que pensaba de la exparticipante de La Casa de los Famosos y si es que le tenía envidia, como la propia cantante insinuó, Olivia solo respondió entre risas con este contundente mensaje: "No, no me merece la pena absolutamente, o sea 'x' es como un fantasma a mi lado, bye. Envidia? ¿Yo?, no mi amor, yo estoy más allá de eso, cuando las personas hablan así por ardor se les nota, dime de qué hablas y te diré de qué careces".

Fuente: Tribuna del Yaqui