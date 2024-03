Drama en 'Ventaneando': Acusan a Pati Chapoy de obligar a Daniel Bisogno a enviar audio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el programa de Ventaneando se encuentra en medio de un fuerte drama, debido a que recientemente ha acusado de explotación a la famosa y reconocida periodista, Pati Chapoy, esto debido a que dicen que obligaría a trabajar al reconocido actor y también presentador de TV, Daniel Bisogno, de seguir trabajando, haciendo que enviaría audio al programa.

Como se sabe, a comienzos del mes de febrero se anunció que lamentablemente Bisogno tuvo que ser hospitalizado, y aunque en el vespertino de TV Azteca afirmaron que era para darle un descanso y unos estudios necesarios, poco después, tras tantos rumores sobre su aparente estado de gravedad, Chapoy confirmó que estaba muy delicado e intubado, pues tuvo una operación debido a su infección en los pulmones.

Tras varias semanas en estado delicado y terapia intensiva, hace un par de días que su famoso compañero, el famoso actor y reconocido presentador, Pedro Sola, informó que las buenas noticias había llegado a su programa vespertino, debido a que después de que Daniel fue extubado, también fue pasado a piso e iba a regresar a casa, aunque esto se dice fue en contra de las indicaciones médicas.

Ante este hecho, el pasado viernes 15 de marzo el reconocido actor de Lagunilla, Mi Barrio, envió un audio al vespertino destacando que se estaba recuperando: "Yo aquí, ya sabrás, en recuperación en la casa, todo el día son terapias, todo el día, pero me he recuperado bastante bien para todo. Todavía desplazarme no puedo, porque no puedo subir todavía bien la escalera, fueron muchos días entubado, estoy ya moviéndome casi casi al 100, pero todavía me falta un poco".

Fue precisamente este detalle lo que hizo que a través del canal de YouTube de Kadri Paparazzi, aseguraran que detrás de este audio se encuentra Pati, pues supuestamente esta le habría exigido que desde casa tuviera presencia en el vespertino de alguna manera y por eso aunque al parecer no estaría mejor, este le habría enviado el mencionado audio que pasó en vivo del mencionado programa.

