"Le dolió el alma": Así reaccionó Héctor Parra al saber que pasará 13 años y 10 meses preso

Ciudad de México.- En las últimas horas el nombre de Héctor Parra se volvió tendencia en las redes sociales y medios de comunicación luego de confirmarse que su sentencia había sido modificada ya que fue condenado a 13 años y 10 meses en la cárcel porque se le añadió un nuevo delito. Como se recordará, el pasado 2023 el histrión mexicano había sido declarado culpable por el delito de corrupción de menores.

Sin embargo, en la nueva audiencia los magistrados dieron una nueva resolución al caso y declararon culpable a Héctor también por el delito de abuso sexual en contra de su hija menor, Alexa Hoffman, quien lo acusó de haberla tocado indebidamente cuando era apenas una niña. Fue ayer viernes 15 de marzo que los magistrados dieron esta nueva resolución, pero la defensa del exactor de Televisa está planeando meter un nuevo recurso de apelación.

Este sábado 16 de marzo, su hija mayor Daniela Parra organizó una nueva venta de garage, cuyas recaudaciones las usa para apoyar con los gastos de los abogados y que tiene Parra dentro de la cárcel. En entrevista con diversos medios de comunicación, la ganadora de Las Estrellas Bailan en Hoy mencionó cómo se encuentra ante la nueva sentencia de su padre: "La verdad muy tranquila, ya sabíamos que esto podía pasar, estábamos conscientes".

Posteriormente, los reporteros cuestionaron a Danny sobre cómo había reaccionado su padre al saber que ahora estaría casi 14 años preso: "Él está tranquilo, fuerte, con la frente súper en alto, pero ahora sí me dijo que le dolió el alma y pues sí, yo le dije 'obvio pa, estarías mal si no te doliera esta situación", mencionó la joven artista y agregó: "Está tranquilo, reconstruyéndose, confiado en lo que sigue que es el amparo".

Asimismo, Daniela habló sobre la reacción de la defensa de Alexa, pues comentaron que ellos no estaban contentos con la sentencia: "Ellas pedían 42 años y pues obvio no van a estar conformes, las leyes dieron lo mínimo, no éramos lo que queríamos pero no nos afecta en nada". La joven, quien sueña convertirse en conductora de Televisa, aseguró que ahora su padre y la defensa se encuentran enfocados en apelar la sentencia: "Ni mi papá ni yo tenemos miedo".

