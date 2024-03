Lindsay Lohan busca interpretar a Ann-Margret en una película biográfica

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Después de años de altibajos en su carrera, Lindsay Lohan está ansiosa por regresar al centro de atención, esta vez con un papel potencialmente desafiante: retratar a la legendaria actriz Ann-Margret en una película biográfica.

En una entrevista exclusiva para Bustle, Lohan expresó su entusiasmo por el proyecto y su admiración por Ann-Margret, describiéndola como una "triple amenaza" y una "mujer increíble" que merece tener su historia contada de manera justa y completa en la pantalla grande.

Ann Margret

Lohan, de 37 años, reveló que están en busca de un escritor para la película, y está decidida a participar activamente en su desarrollo para asegurarse de que sea una representación fiel y respetuosa de la vida y carrera de Ann-Margret.

La estrella de Mean Girls también compartió su fascinación por una de las películas favoritas de Ann-Margret, Kitten with a Whip, y expresó su preferencia por la icónica actriz sobre otras estrellas de la pantalla tardía como Marilyn Monroe y Clara Bow.

Aunque no está claro si Lohan ha contactado directamente a Ann-Margret para discutir el proyecto, su determinación y entusiasmo sugieren que está comprometida con hacer realidad este ambicioso proyecto.

Además de hablar sobre su interés en interpretar a Ann-Margret, Lohan también compartió sus aspiraciones de unirse al Five-Timers Club de Saturday Night Live y su deseo de colaborar con Adam Sandler en una película en el futuro.

La entrevista, acompañada de una sesión de fotos espectacular, muestra a Lohan en su mejor momento, luciendo elegante y segura mientras habla sobre sus proyectos futuros y su vida personal.

Con su regreso a la pantalla grande en películas como Irish Wish y Our Little Secret, así como su asociación con Netflix, parece que Lindsay Lohan está lista para escribir el próximo capítulo emocionante de su carrera en Hollywood.

Fuente: Tribuna