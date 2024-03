Lindsay Lohan revela momento especial con su hijo al ver 'Juego de Gemelas'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La actriz Lindsay Lohan, conocida por su papel icónico en The Parent Trap, reveló un emotivo momento que compartió con su hijo mientras disfrutaban de una película. En una entrevista en el episodio del jueves de The Drew Barrymore Show, Lohan, de 37 años, compartió cómo encontró a su hijo viendo The Parent Trap y la experiencia emocional que le siguió.

Lohan confesó a Drew Barrymore, de 49 años, que mientras llegaba a casa del trabajo, encontró a su hijo viendo The Parent Trap en la televisión. Este encuentro sorprendió y conmovió a la actriz, quien reflexionó sobre si su hijo reconocía su voz en la película. "Me puse a llorar porque pensé, él ni siquiera sabe que es mamá todavía", compartió Lohan, describiendo la experiencia como un momento mágico y emotivo.

'Juego de gemelas'

La actriz también reveló que capturó el momento especial con varias fotografías. Este incidente resalta la conexión especial que Lohan comparte con su hijo y la forma en que su legado cinematográfico ha impactado en su vida familiar.

En una entrevista con Bustle esta semana, Lohan también abordó la presión que enfrentan muchas mujeres después de dar a luz. Compartió su experiencia personal, destacando que no se siente presionada por recuperar su figura inmediatamente después del parto. Lohan enfatizó la importancia de tomarse el tiempo necesario para recuperarse física y emocionalmente después del parto, alentando a otras mujeres a darse la misma consideración y compasión.

El relato de Lindsay Lohan sobre este momento especial con su hijo resalta la magia del cine y cómo su legado cinematográfico sigue resonando en generaciones posteriores, incluso dentro de su propia familia.

Fuente: Tribuna