"No sé si creerle": Hijo de Talina Fernández defiende a Ana Bárbara; desmiente a José Emilio

Ciudad de México.- El productor y también presentador, Pato Levy, mayormente reconocido como el hijo de Talina Fernández, recientemente acaba de salir en defensa de la reconocida cantante del regional mexicano, Ana Bárbara, ante las fuertes acusaciones de violencia intrafamiliar de su sobrino, el joven conductor, José Emilio Fernández Levy, contra Ángel Muñoz, al cual no dudo en desmentir y aclarar lo no sabe si creerle sería prudente.

Como se sabe, José Emilio hace varios meses que en una entrevista con el reconocido presentador de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, afirmó que el prometido de la reconocida intérprete de temas como Fruta Prohibida, es un hombre violento, que aparentemente tendría actitudes muy fuertes con sus hermanos menores, afirmando que hasta vulneró su privacidad y por ello es que todos quisieron salirse de su hogar.

Dichas declaraciones han causado mucho revuelo en el mundo del espectáculos, que han emitido una que otra declaración sobre este tan polémico pleito, en el que recientemente el hermano de la difunta Mariana Levy, madre de José Emilio, fue el más reciente en hablar, expresando que: "Hijo, como que entre, no sé si creerle o no creerle a tal grado. Igual ahí hay unos matices en donde lo está diciendo más feo de lo que es o (Ángel Muñoz) si es un hijo de su pin pon papa".

Ante este hecho, Pato declaró que el joven ahora busca estudiar en la escuela de Televisa, cuando primero había mencionado que quería comenzar su carrera como empresario, por lo que cree que lo que tiene es que perdió el camino: "Yo creo que todavía no le halla qué quiere, porque de repente andaba vendiendo camisas, de repente andaba vendiendo jabones a hoteles… Y pues ahora está queriendo actuar".

Finalmente, le envió todo su apoyo a la exparticipante de ¿Quién es la Máscara?, dejando en claro que siempre la va a apoyar: "O sea, 'la Peque' me tira superlinda onda. O sea, yo me casaba con ella… Ya para que José Emilio no se encab… Peque, te mando amor y bendiciones. En donde sea que estés, para el resto de mi vida. Peque trató a los niños, uta (muy bien a José Emilio, María y Paula Levy)… Ella es su mamá".

Fuente: Tribuna del Yaqui