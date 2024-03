¿Por problemática? Destacado director reafirma su negativa a trabajar con Angélica Rivera

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El director de cine mexicano Manolo Caro, reconocido por su ingenio en la industria del entretenimiento, ha vuelto a poner sobre la mesa su posición respecto a la actriz Angélica Rivera. Desde diciembre de 2018, Caro ha mantenido una postura firme y clara en cuanto a su negativa a colaborar en proyectos con la exprimera dama.

En la reciente alfombra roja de la obra teatral Cabaret, los reporteros avivaron la polémica al cuestionar a Caro sobre la posibilidad de trabajar con Rivera. Sin titubear, el creador de exitosas series como La casa de las flores respondió con claridad: "No trabajaría con Angélica Rivera. No tengo nada en contra de ella, pero no es una actriz con la que me interese colaborar".

Manolo Caro

Caro explicó sus motivos con sinceridad, destacando su deseo de mantener su distancia entre la política y el mundo del entretenimiento. Reconoció el éxito de las telenovelas de Rivera y expresó su respeto hacia su trabajo, aunque considera que sus carreras son diferentes. "A mí este rollo de mezclar la política y cosas que nos atañen a todos como ciudadanos, me parece mejor mantenerlo con distancia, al margen", comentó.

Al ser preguntado sobre las cualidades profesionales de Angélica Rivera, Caro reveló que nunca había tenido la oportunidad de compartir el set con ella. Aclaró que no menosprecia a nadie y reconoció que no conoce sus habilidades como actriz en profundidad: "No hago menos lo que haga ella u otro tipo de compañeros, pero son diferentes carreras... No sé sus cualidades, porque nunca he tenido la oportunidad de compartir el set o verla actuar en vivo en una obra".

A pesar de mantener una postura firme respecto a La Gaviota, Caro mostró una actitud más receptiva hacia la hija mayor de la artista, Sofía Castro, expresando su deseo de trabajar con ella en el futuro y admirando su encanto y educación.

Además, el director de cine reveló su interés previo en colaborar con la legendaria actriz Silvia Pinal. Aunque los obstáculos se interpusieron en el pasado para concretar una colaboración en "La casa de las flores" debido a la negativa de Televisa, el deseo de trabajar juntos persiste.

La postura franca y clara de Manolo Caro sobre la posibilidad de colaborar con Angélica Rivera refleja su compromiso con sus principios y su deseo de mantener la integridad en su carrera profesional en la industria del entretenimiento.

Fuente: Tribuna