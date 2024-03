Reconocido productor le hace 'el feo' a Angélica Rivera; así negó que vaya a darle trabajo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que se acabó el sexenio de Enrique Peña Nieto se ha hablado mucho del regreso de Angélica Rivera a la actuación, sin embargo, ya hay un productor que aseguró que no piensa en trabajar con ella. Se trata del afamado Manolo Caro, quien sigue manteniendo su postura de no trabajar junto a la exprimera dama de México, tal como lo aseguró desde el año 2018.

Recientemente el director de cine estuvo en un evento público de la CDMX y fue cuestionado por los reporteros sobre la posibilidad de colaborar con 'La Gaviota' a lo que de inmediatamente dijo: "No trabajaría con Angélica Rivera, no tengo nada en contra de ella, pero no es una actriz con la que me interese trabajar". Posteriormente, la prensa cuestionó a Caro sobre porqué es firma y tajante en cuanto a Angélica, y su respuesta dejó entrever que sería por su pasado con Peña Nieto.

A mí este rollo de mezclar la política y cosas que nos atañen a todos como ciudadanos, me parece mejor mantenerlo con distancia, al margen".

No obstante, Manolo le envió sus mejores deseos a 'Angie', sobre todo ahora que se especula su regreso a la pantalla: "Que le vaya muy bien en los proyectos, creo que estaban hablando de que iba a volver, y bueno, la gente la quiere muchísimo, sus novelas tuvieron muchísimo éxito, hay que ver con el paso de los años cómo sería su regreso". No obstante, su perspectiva cambió radicalmente al mencionarle a Sofía Castro, la primogénita de 'La Gaviota'.

Manolo Caro sí quiere trabajar con Sofía Castro

Tras despreciar a la misma Rivera, Caro confesó que con su hija sí desea trabajar algún día. "Con Sofía [Castro] en algún momento sí, me cae muy bien, es muy educada, es un encanto y tenemos muchos amigos en común". Por otra parte, Caro confesó que en su momento también le hubiera fascinado realizar un proyecto con doña Silvia Pinal. "Con Silvia me hubiera encantado, yo creo que ahora está complicado por cuestión de salud".

Yo la llamé para La casa de las flores en su momento, para lo que hizo nuestra querida Isela Vega, pero Televisa no le dio permiso y nos quedamos con las ganas, pero sí compartí varias pláticas con ella en su casa", aseguró.

Y cuando fue cuestionado sobre volver a trabajar con Verónica Castro, el productor mencionó: "No, tengo mucho que no sé de Verónica, sé que está bien, la vi, bueno yo también estando lejos es más complicado, me he escrito con Michel en Navidades, pero no sé mucho… se ve muy guapa, a mi me encanta, yo siempre le decía que se dejara las canas porque me parece que se ve guapísima", comentó.

Además, Manolo habló de su estrecha relación con el cantautor Miguel Bosé, de quien se dijo ilusionado por poder realizar algún trabajo juntos. "Miguel es mi amigo personal y estuvimos hablando de la vida, poniéndonos al día, bueno, lo había visto en octubre en el Festival de Morelia, pero lo vi muy bien, muy contento, guapo, delgado, feliz... Me encantaría, se tendría que dar el proyecto, bueno hizo conmigo ‘La casa de las flores’, pero [como protagonista] sería un sueño, pero algo nos vamos a inventar".

