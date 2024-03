Shock en Televisa: Silvia Pinal sería dada de alta contra indicaciones; no estaría bien

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de melodramas de 94 años de edad, Silvia Pinal, de nueva cuenta ha dado mucho de que hablar y todo Televisa ha quedado en completo shock con la reciente información de su última hospitalización, pues se dice que fue dada de alta en contra de indicaciones médicas, pues en realidad no estaría bien del todo pero su familia no la querría en el hospital.

Como se sabe, la reconocida productora y actriz de la serie melodramática, Mujer, Casos de la Vida Real, causó una gran preocupación en el mundo del espectáculo, pues se informó que tras asistir al nosocomio para unos estudios de rutina tuvo que ser internada por ordenes de sus médicos, lo que se dijo fue debido a una llaga que se formó durante su hospitalización de casi tres semanas en el mes de diciembre, y para prevenir que se vuelva un problema decidieron tratarla.

Afortunadamente, tras 11 días, la madre de Alejandra Guzmán fue dada de alta el pasado lunes 11 de marzo y ya se encuentra en su casa, incluso la prensa estuvo presente en la salida de la actriz y grabaron el momento en que llegó a su hogar, en el cual varios afortunados pudieron entrar para hablar con ella, tales como el programa Hoy y Sale el Sol, a los cuales ella misma les brindó una entrevista, dejando en claro que estaba bien.

Silvia estuvo hospitalizada 11 días. Internet

Pero, tal parece que su salida no sería porque estuviera bien de salud, sino por el hecho de que debería una millonaria suma de dinero, pues se negaría a pagar el seguro de gastos médicos por una mala experiencia: "Silvia ya se quiere ir del hospital porque en primer lugar le sale muy caro... Ella tenía seguro de gastos médicos, pero en una ocasión se enfermó en Estados Unidos y el seguro no le pagó nada de lo que gastó allá, entonces Silvia se molestó y dijo: 'Ya no quiero seguro'. Entonces ahora está pagando ya millones de pesos en el hospital".

Finalmente dejó en claro otro importante motivo es que sus hijos no querían que la actriz de Mi Marido Tiene Familia fuera a contraer una enfermedad más fuerte por estar rodeada de personas con padecimientos bastante severos: "Cerquita de ella está un señor con una enfermedad terrible, que tienen miedo que se le pegue, que ya la quieren sacar, y los doctores no quieren que se vaya".

Silvia saldría del hospital sin alta médica. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui