VIDEO: Paulina Rubio arma tremendo zafarrancho y guardaespaldas agrede a una reportera

Ciudad de México.- La famosa actriz y muy reconocida cantante de pop, Paulina Rubio, recientemente ha vuelto a dar de que hablar, puesto a que en su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, logró armar tremendo zafarrancho, durante el cual las cosas se salieron completamente de control y uno de sus guardaespaldas agredió a una de las reporteras que estaba presente, siendo todo captado en video.

Como se sabe, la intérprete de temas como Me Gustas Tanto, en el último año no ha tenido muy buenos titulares, pues se ha dicho que aparentemente habría agredido a una mujer en un avión, la cual afirmó que: "Ella estaba enojada y me dijo que como yo estaba muy grande necesitaba más espacio y que me sentara en el asiento del pasillo. Primero disculpándose y después siguió diciéndome que no me debería haber tomado la coca que me dio la aerolínea y que no debí haber comido las galletas, que a lo mejor ella había venido de dios para decirme lo que no me dice mi mamá y mi pareja".

Y aunque Rubio no habló al respecto, recibió muchas criticas en las redes sociales, mismas que han vuelto, este sábado 16 de marzo, debido a que a través del canal de YouTube de Berenice Ortiz, se compartió el momento en el que la denominada 'Chica Dorada' llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el cual la esperaban varios medios de comunicación para cuestionarle sobre los rumores de un reencuentro con Timbiriche.

Paulina Rubio. Internet

Ante este hecho, la famosa creadora de temas como Ni Rosas Ni Juguetes decidió mantenerse en silencio y huir de la prensa a toda prisa, mientras que sus guardaespaldas trataron de mantener alejados a los periodistas, lo que ocasionó que las cosas se salieran de control, pues uno de estos terminó por empujar más fuerte de la cuenta a una reportera, de quién se alcanza a escuchar un "¿qué te pasa?".

Finalmente, la expareja de Erik Rubín logró escapar e ignoró el hecho de que la periodista que buscaba que le diera una entrevista fue empujada por uno de los elementos de su seguridad, sin embargo, se espera que pronto esta salga para dar declaraciones al respecto, aunque usualmente la famosa cantante suele mantenerse al margen de todo lo relacionado a los escándalos y prefiera dejar que las cosas se calmen.

Fuente: Tribuna del Yaqui