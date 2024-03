Akil Ammar levanta la voz por Palestina durante su actuación en el Vive Latino

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En un emotivo gesto de solidaridad, el reconocido rapero mexicano Akil Ammar cautivó al público del segundo escenario más grande del festival Vive Latino al exhibir una bandera de Palestina durante su presentación. Ammar, conocido por sus letras que abordan una variedad de temas desde el amor hasta la violencia callejera, sorprendió a los asistentes al desviar su discurso habitual para expresar su apoyo a Palestina y denunciar la situación de conflicto en Medio Oriente.

El acto de solidaridad de Akil Ammar se suma a una serie de manifestaciones artísticas que han tenido lugar en el festival, incluida la protesta contra el fascismo llevada a cabo por la banda de ska Out of Control Army en el escenario principal durante el primer día del evento. El cantante no solo utilizó su música como plataforma para abordar temas sociales y políticos, sino que también transmitió mensajes de amor y cariño hacia su familia.

"Viva Palestina libre", gritó en medio de su actuación, para luego continuar con la canción que denunciaba el abuso de poder policial y tocando temas sensibles sobre las injusticias sociales. De este modo, rompió el molde al ser uno de los pocos en el evento que se pronunció sobre problemas globales.

Jonathan Rojas, mejor conocido por su nombre artístico Akil Ammar, es un destacado rapero mexicano nacido y criado en la vibrante capital del país. Desde temprana edad, Rojas mostró un talento innato para la música y la expresión artística. Su incursión en el mundo del rap comenzó como miembro del Grupo La Familia (Life Style), una colaboración que tuvo sus inicios en 1998 y que marcó el comienzo de su trayectoria en la escena musical mexicana.

El nombre artístico de Akil Ammar tiene sus raíces en el árabe, derivado de dos palabras significativas: 'Akil', que se traduce como "el que utiliza la razón", y 'Ammar', que significa "constructor". Esta elección refleja la profunda conexión del rapero con sus raíces y su compromiso con la construcción de un mensaje significativo a través de su música. A lo largo de los años, Akil Ammar ha evolucionado en su estilo y enfoque artístico, destacándose por su capacidad para abordar críticas sociales y políticas en sus letras.

Fuente: Tribuna