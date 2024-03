Con este romántico gesto, Sebastián Rulli celebra los 20 años de carrera de Angelique Boyer

Ciudad de México.- Durante la jornada del pasado viernes 14 de marzo, Sebastián Rulli conmovió a sus más de 12 millones de seguidores en su cuenta de Instagram tras compartir un romántico y conmovedor mensaje dedicado a Angelique Boyer, ¿la razón? La histrionista de origen franco-mexicano se encontraba celebrando su 20 aniversario en la actuación, hecho que incluso sorprendió a la protagonista de Teresa, puesto ella asegura que ni siquiera era consciente de que se trataba de un día tan importante.

Resulta ser que Sebastián compartió una imagen en la que se aseguró de incluir la mayoría de los personajes más importantes interpretados por Angelique Boyer a lo largo de estas dos décadas. Asimismo el famoso reconoció que se trataba de un día muy especial para la histrionista, debido a que celebraba las dos décadas de su impresionante trayectoria. Por otro lado reconoció que la celebridad ha dedicado una gran pasión a lo que hace, lo que la ha llevado a obtener el respeto de sus colegas y admiradores.

“¡Felicidades mi amor! Hoy es un día muy especial, en el que celebramos '20 años' de una trayectoria impresionante. Una prueba más de tu inagotable talento y dedicación. Tu pasión por lo que haces es evidente en cada proyecto que emprendes, el respeto que te has ganado de tus colegas y admiradores es más que merecido. Mi cielo…que este 20 aniversario de carrera actoral sea un recordatorio de todas las vidas que has tocado y de todas las que aún llegarás a tocar. ¡Felicidades por dos décadas de magníficos logros! Que sigas cosechando éxitos y que tu viaje siga lleno de creatividad , crecimiento , magia , y sobre todo, más momentos que celebren el talento excepcional que tienes. “

Sebastián Rulli celebra el 20 aniversario de Angellique Boyer como actriz

Créditos: Instagram @angeliqueboyer

Si, bien, Sebastián se mostró enteramente emocionado por esta fecha, la realidad es que Angelique no parecía estar enterada de que se trataba de un día tan importante para su carrera, cosa que hizo saber a través de la sección de comentarios en la que lo confirmó. Tras ello declaró que se trataba de algo muy bello para ella; también destacó que se sentía muy agradecida hacia quienes la bien ayudado a llegar hasta donde se encuentra hoy en día y es que, en la actualidad, Boyer es una de las actrices más cotizadas de Televisa.

“Mi vida, si no me dicen no me entero! Que día tan bello que se llena de recuerdos en una infancia que sobre todo me llena de gratitud a los que me ayudaron a cumplir mis sueños”