El juego aún no ha terminado: 'Jumanj 4' sigue en marcha, dice Karen Gillan

Estados Unidos.- Karen Gillan, actriz reconocida por su papel en la franquicia de Jumanji, ha confirmado que la tan esperada cuarta entrega de la serie aún está en proceso. Desde que se anunció la próxima película en marzo de 2020, los fanáticos han estado ansiosos por más noticias sobre las aventuras lideradas por Dwayne Johnson. En una reciente entrevista con THR, Gillan aseguró que el proyecto sigue adelante, solo es "cuestión de cuándo".

La serie Jumanji comenzó con Jumanji: Welcome to the Jungle, una reinvención del clásico de 1995 protagonizado por Robin Williams. El éxito de esta película llevó a una secuela en 2019 titulada Jumanji: The Next Level, que dejó a los fanáticos emocionados con una escena post-créditos. Sin embargo, desde entonces ha habido poca información sobre una nueva entrega. Gillan compartió su perspectiva sobre la situación, explicando que la complejidad de coordinar las agendas del elenco estelar ha contribuido a los retrasos.

El desarrollo de Jumanji 4 se ha visto afectado por varios factores, incluidas las huelgas históricas de 2023, lo que ha generado retrasos en la producción. A pesar de esto, Gillan afirmó que la película sigue en marcha y que todos están entusiasmados por continuar con la franquicia. El elenco, compuesto por estrellas como Dwayne Johnson, Jack Black y Kevin Hart, ha estado ocupado con otros proyectos cinematográficos, lo que dificulta la programación de la filmación de Jumanji 4.

Dwayne Johnson, conocido por su versatilidad como actor, ha estado involucrado en varios proyectos importantes, incluida la película de acción en vivo Moana de Disney, donde además de producir, volverá a interpretar su papel como Maui. Gillan, por su parte, fue vista recientemente en Guardianes de la Galaxia Vol. 3 del Universo Cinematográfico de Marvel, y próximamente protagonizará el thriller Sleeping Dogs junto a Russell Crowe y Marton Csokas.

El elenco de Jumanji 4 también incluye a Jack Black, quien ha tenido un éxito notable en películas como Kung Fu Panda 4 y The Super Mario Bros. Además, Kevin Hart, quien ha estado ocupado con la adaptación cinematográfica del videojuego "Borderlands". Reunir a todo este elenco talentoso y ocupado requerirá tiempo y planificación cuidadosa, pero los fanáticos de Jumanji pueden estar seguros de que la próxima entrega está en camino.

