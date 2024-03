Filtran la reacción de Meghan Markle sobre la crisis de Kate Middleton y la Familia Real

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Semanas antes de que Meghan Markle contrajera nupcias con el Príncipe Harry, allá por el año 2018, trascendió la noticia de que la futura duquesa de Sussex tenía una relación fragmentada con su cuñada, Kate Middleton, debido a una discrepancia que sostuvieron con respecto al vestido de la Princesa Charlotte, hija de ésta última. Aunque hasta el momento no se ha aclarado qué ocurrió (puesto cada quien tiene versiones distintas) se sabe que hubo muchas lágrimas y enojo en dicha discusión.

Tras este escándalo, ambas mujeres fueron vistas en distintos eventos públicos de la Familia Real Británica, aunque con el pasar de los años su relación se volvió cada vez peor, debido a las declaraciones que Meghan y Harry hicieron en su documental y entrevistas con respecto a la mala manera en la que habrían sido tratados durante su estancia en Inglaterra con los Windsor. Es bajo este contexto que, en la actualidad, muchos se preguntan cuál sería la reacción de Markle por la desaparición de la actual Princesa de Gales.

Kate Middleton y Meghan Markle tendrían una mala relación previo a la boda de los duques de Sussex

Aunque este dato se desconoce con certeza, el experto real y escritor de The King: The Life of King Charles III, Christopher Andersen, explicó en una entrevista para Fox Digital que Meghan podría sentir especial empatía por Kate, puesto ella fue una de las principales críticas por la manera en cómo la Familia Real trataba los temas relacionados a la salud (en especial la mental). Asimismo, dejó en claro que la duquesa de Sussex podría entender de mejor manera a su cuñada, puesto ha sido la comidilla de la prensa desde su ascenso a la Familia Real.

“Meghan, en particular, debe estar increíblemente en conflicto por todo el calor que están recibiendo Kate y la realeza, sin mencionar la forma en que el palacio… continúa arruinando las cosas a diario. Por una lado, Meghan tenía que ser comprensiva con todo el estrés que Kate está atravesando mientras se enfrenta a un problema médico grave. Por otro lado, la maquinaria mediática del palacio nunca ha estado más expuesta a lo que es: un completo desastre, un desastre total.”

Asimismo, el experto real hizo un paralelismo entre el maltrato que Meghan y Harry recibieron en su momento por hablar demás, mientras que la Familia Real Británica ahora es criticada por hacer exactamente lo contrario y guardar todo este secretismo relacionado con quien se convertiría en la reina de Inglaterra, en algún momento: “En el caso (de los duques de Sussex) fueron ridiculizados, entre otras cosas, por decir demasiado. En el caso de la familia real, es por no decir lo suficiente sobre la crisis médica que enfrenta Kate”, externó el hombre.

Aseguran que Meghan Markle sería empática con situación de Kate Middleton

Y es que, según Andersen, el ocultar todo lo relacionado con Middleton sería contraproducente para los royals, puesto la gente ya sentía una especial desconfianza por el ascenso de Carlos III al trono y ahora, con toda esta situación, el público no puede evitar hacer un paralelismo entre lo ocurrido con Diana de Gales y la actual situación de Kate, ya que se considera que, en ambos casos, los Windsor estarían ocultando la verdad al público.

