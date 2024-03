FueraCristian: La próxima eliminada de 'LCDLF4' sería Cristina Porta; 'Team Tierra' lo pide

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que está muy claro quién podría ser la próxima eliminada del reality show más famoso del momento, La Casa de los Famosos 4, debido a que recientemente ha comenzado a circular y cobrar un poco de fuerza el #FueraCristiana, lo que hace pensar que la reconocida y famosa presentadora española, Cristina Porta, saldría, incluso por petición del 'Team Tierra'.

Como se sabe, cada jueves se informa quiénes se encuentran en la cuerda floja para ser el eliminado de la semana del reality show de Telemundo, siendo el pasado 14 de marzo cuando se informó que en la lista estaba el reconocido deportista, Guty Carrera, la joven presentadora de TV, Alana Lliteras, Cristina, el guapo modelo e influencer, Rodrigo Romeh, y el tan polémico actor y presentador, Alfredo Adame.

Tras este hecho, todos los participantes tuvieron que enfrentarse en las pruebas de salvación para conocer quién sería el afortunado en arrebatarle a Aleska Génesis, la líder de la semana, la oportunidad de poder elegir a cual de los nominados poder quitarle la soga del cuello y dejar que se quede al menos una semana más al interior de la casa, siendo en esta ocasión la reconocida cantante y youtuber, 'La Divaza'.

Y aunque en un inicio se comenzó a decir que el exparticipante de Guerreros 2020 debería de ser el eliminado de la semana, afirmando que tenía una pésima actitud y eso debilitará aún más al cuarto de Lupillo Rivera, las cosas cambiaron de un momento a otro cuando la propia Cristina afirmó que ella podria sacar a varios de este team, por lo que el propio cantante de regional mexicano al hablar de su estrategia afirmó que: "Ahorita es mejor sacar a Cristina que a Guty".

A raíz de ello es que muchos han comenzando a dar un giro a la situación y empezaron a votar por Carrera, sin embargo, esta situación no es más que simplemente una rumor, dado a que estos datos provienen de redes sociales y no de una página ligada 100 por ciento al famoso reality show, por lo que no será hasta el próximo lunes 18 de marzo que se sepa quien fue el elegido para salir en la octava semana.

Fuente: Tribuna del Yaqui