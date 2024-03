Jeremy Renner habla de la singular forma en la que Robert Downey Jr lo apoyó en us recuperación

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La primera noticia fuerte del año 2023 la dio el actor de Avergers, Jeremy Renner, quien tuvo un grave accidente luego de ser aplastado por su máquina quitanieves a las afueras de su hogar. Como algunos recordarán, en aquel momento se llegó a informar que la estrella de cine y televisión estuvo a punto de perder su ojo y la movilidad, al igual que la propia vida; de hecho, de no ser por la intervención de su vecino, quien es un médico, el famoso pudo haber muerto desangrado.

A lo largo de este año y meses, Jeremy ha logrado recuperarse de la manera más optima posible y, en este duro proceso, sus amigos y colegas lo estuvieron visitando de manera constante, entre ellos se encuentra el recién ganador del Oscar, Robert Downey Jr. quien en palabras del actor de Marvel, solía llamarlos con frecuencia por Face Time, mientras se recuperaba de sus lesiones, al grado en el que parecía que mantenían un noviazgo.

Renner destacó que el intérprete de ‘Tony Stark’ solía subirle el ánimo con su muy peculiar sentido del humor, puesto siempre le decía que debía cuidar su apariencia personal, aunque estuviese sufriendo “un dolor el otro mundo”: “Él me dijo: ‘Amigo, lo más importante es que te veas bien. No me importa cómo te sientas, mientras te veas bien, eso es lo único que importa”, recordó el actor de cintas como Vivir al límite y El legado bourne.

Robert Downey Jr apoyó a Jeremy Renner en su recuperación

Además de su participación como ‘Hawkeye’ en el Universo Cinematográfico de Mavel (UCM), Renner trabaja en la serie Mayor of Kingstown, misma que es la preferida de Robert Downey Jr y de su esposa, Susan Downey, por lo que cuando ocurrió el accidente, el histrión de Oppenheimer le pidió a su amigo que se recuperara rápidamente porque tanto él como su esposa querían que continuara la producción del mencionado show.

“Él me dijo: ‘Tienes que volver para ser alcalde, porque tenemos que ver qué pasa’. Sus métodos son muy reconfortantes”, describió el actor.

Jeremy Renner recibió el apoyo de Robert Downey Jr

Créditos: Internet

Afortunadamente para Robert Downey Jr. y su esposa, Jeremy logró recuperarse de manera optima, algo que sorprendió a varios de sus amigos y familiares, puesto si bien, eran conscientes de que el proceso podría ser largo y doloroso para el actor de Infinity War, la realidad es que éste se enfocó completamente en su rehabilitación, lo que le permitió volver a las andadas en la mayor brevedad posible.

Fuentes: Tribuna