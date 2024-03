Justin Timberlake impresiona en su concierto de de Tyny Desk con un set lleno de éxitos

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Justin Timberlake, en apoyo a su nuevo álbum Everything I Thought It Was, realizó un concierto de escritorio para la serie de conciertos de NPR. Este evento no solo presentó la música del nuevo álbum, sino que también destacó los éxitos pasados del cantante en un set de 25 minutos que dejó a los fanáticos emocionados.

El Tiny Desk Concert de Justin Timberlake casi estableció un récord para la mayor cantidad de músicos en una sesión de NPR, con su banda de 14 músicos y coristas. A pesar del espacio limitado, todos se apiñaron para ofrecer una presentación memorable. Timberlake bromeó durante el concierto sobre el desafío de acomodar a todos en el espacio del tamaño de un cubículo, comparándolo con un juego de Tetris.

Aunque el concierto estaba destinado a celebrar el nuevo álbum, Everything I Thought It Was, el set incluyó principalmente éxitos anteriores del artista. Canciones como Señorita y Rock Your Body de Justified, y SexyBack y What Goes Around... Comes Around de FutureSex/LoveSounds, deleitaron a los fanáticos con la nostalgia de los éxitos pasados de Timberlake. Sin embargo, se destacó que solo una canción de su nuevo álbum, Selfish, fue interpretada durante el concierto.

La elección de canciones del set refleja la habilidad de Timberlake para mantenerse relevante en la escena musical, combinando sus éxitos pasados con su nuevo material. Esto fue evidente en la reseña de Rolling Stone sobre Everything I Thought It Was, donde se señaló que, si bien el álbum no necesariamente alcanza el nivel de excelencia que Timberlake sugiere, sigue siendo una adición sólida a su catálogo musical.

La reseña destaca que Timberlake ha sido una figura destacada en la historia del pop y que su nuevo álbum, a pesar de sus diferencias con sus trabajos anteriores, demuestra su capacidad para reinventarse y mantener su relevancia en la industria musical. Además, el hecho de que Timberlake y su banda hayan sido capaces de ofrecer un concierto tan impresionante en un espacio tan reducido demuestra su talento y versatilidad como artistas.

A pesar de las limitaciones del espacio, el concierto de escritorio de Justin Timberlake fue un éxito rotundo, mostrando una vez más por qué sigue siendo una de las figuras más influyentes en la música pop. Con su nueva gira mundial programada para finales de año, los fanáticos pueden esperar más momentos emocionantes de Timberlake en el escenario, esta vez en espacios más amplios donde su talento pueda brillar aún más.

Fuente: Tribuna