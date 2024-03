Shakira filtra los sacrificios que hizo por Piqué: “Frené todo para estar a lado de Gerard”

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- El tema de la tormentosa separación de Shakira y Gerard Piqué ha dado mucho de qué hablar a lo largo de estos casi 2 años, puesto en ese lapso de tiempo, la cantante ha sabido ‘facturar’ con la ruptura tras lanzar varios temas que han sumado millones de reproducciones en YouTube, así como también logró relanzar su carrera, la cual estuvo en pausa prácticamente durante toda su relación con el exjugador del Barcelona.

A unos días de que Shakira lance su nuevo disco: Las mujeres ya no lloran, la famosa colombiana está concediendo algunas entrevistas para promocionar su nueva producción, una de ellas (posiblemente la más reveladora) sería la que brindó para el medio británico The Times, donde no solo habló sobre su material musical sino que también destapó aspectos personales, como es el caso de su relación con Piqué.

Y es que, como ya muchos fans intuían, la razón por la que Shakira se mantuvo lejos de la música y de los reflectores, fue para permitir que Piqué pudiera desarrollarse como deportista, puesto como algunos recordarán, los años en los que la originaria de Barranquilla estuvo con Gerard, éste participó en torneos de gran relevancia como es el caso de la Copa del Mundo: “Hubo muchos sacrificios por amor. Durante mucho tiempo, frené todo para estar al lado de Gerard y que él pudiera jugar futbol”.

Shakira habla sobre los sacrificios que hizo por Piqué

Otro tema que sido abordado de manera frecuente por los detractores de Shakira es sobre la manera en la que los hijos de la expareja, Sasha y Milan, han tomado el hecho de que la intérprete haya lanzado diversos temas en los que se lanzaba contra Piqué, tal y como ocurrió con el tema BZRP Music Sessions, Vol. 53, donde la cantante de Ojos así directamente menciona a su expareja en un juego de palabras que todos recuerdan.

Debido a la ola de críticas, Shakira aprovechó la entrevista para aclarar que sus hijos son conscientes de que su manera de sobrellevar el dolor fue escribir nuevas canciones, como ocurrió con el polémico tema o Monotonía, incluso la cantante de Las Caderas No Mienten reveló que su primogénito también escribió dos poderosas canciones relacionadas a la separación de sus padres, aunque se desconoce si ambas canciones podrían salir a la luz en algún momento.

“Ellos saben que solo hay una manera de vivir y es aceptando el dolor y cada uno de nosotros tiene maneras diferentes de hacerlo. Cuando su padre y yo estábamos pasando por este proceso de separación, Milan escribió dos canciones increíbles, de esas que te hacen llorar”, señaló.

