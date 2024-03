Tras encontronazos con AMLO, Eugenio Derbez destapa si iría por la presidencia de México

Comparta este artículo

Madrid, España.- Con motivo del estreno de su cinta, Radical, en cines españoles, Eugenio Derbez brindó una entrevista para el afamado medio europeo, El País, la cual dio un giro inesperado, después de que el famoso esposo de Alessandra Rosaldo revelara que estuvo a punto de competir por la presidencia de México en las elecciones de este 2024, puesto un partido político (del que no proporcionó su nombre) se le acercó para proponerle representarlo.

Y es que, como algunos recordarán, en los últimos seis años, Eugenio se ha mostrado como un crítico de la administración del actual presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, esto debido a que megaproyecto insignia, El Tren Maya, el cual supuestamente habría arrasado con la biodiversidad de la selva al sur del país, por lo que Derbez, junto a varios artistas más se manifestaron porque se frenara la construcción del polémico medio de transporte.

El actor de CODA indicó que fue este pasaje de su vida el que motivó a un partido político a contactarlo para ver si quería ser su candidato por la presidencia, idea que no descartó de inmediato e incluso asegura que la pensó a conciencia y con seriedad, pero al final decidió negarse, puesto consideró todo lo que conlleva ocupar la silla presidencial y es que, si bien asegura que podría ayudar a sus compatriotas, puesto no tiene la ambición de robar a México, al final optó por no hacerlo, por el bien de su familia.

“Me contactaron para plantearme la idea, y lo llegué a valorar muy seriamente (…) Me hubiera encantado hacerlo, te lo juro, sobretodo porque no le debo favores a nadie, no conozco a nadie en la política, pero el precio de sentarse en la silla es muy alto. Así que decidí seguir haciendo reír pro el bien de mi familia”, señaló el padre de José Eduardo Derbez.

Eugenio Derbez revela que podría ir por la silla presidencial

Sin embargo, esto no significa el fin de la posible carrera electoral de Eugenio Derbez para el futuro, puesto el comediante de XHDRBZ aseguró que, en caso de que algún partido le vuelva a realizar la propuesta, podría animarse competir por el puesto: “En una de esas me animo”, sentenció el actor de cintas como No se aceptan devoluciones, Milagros del cielo, No eres tú, soy yo; Hombre al agua y Cómo ser un latín lover.

Actores que han ocupado un puesto en la política mexicana

Si bien, Eugenio Derbez se negó a incursionar en la política, la realidad es que varias estrellas de distintos rubros no le han tenido ‘miedo al éxito’ y se han lanzado en este rubro, entre los que resaltan: Sergio Mayer, Geraldine Ponce, Ernesto D’ Alessio, María Elena Saldaño, Ernesto Laguardia, Patricio Zambrano, Eduardo Capetillo, Carmen Salinas, Leticia Calderón, Cuauhtémoc Blanco, El Bronco, entre otros.

Fuentes: Tribuna