Ariana Grande se corona como la reina de la lista Billboard 200 gracias a 'Eternal Sunshine'

Los Ángeles, California. - Poco más de una semana después de su lanzamiento, el séptimo álbum de estudio de Ariana Grande, Eternal Sunshine, ya está siendo aclamado como un éxito rotundo entre sus seguidores. Tras una espera de tres años y medio desde su último LP, Positions (2020), los fanáticos han catapultado este nuevo lanzamiento al codiciado puesto número uno en la lista Billboard 200 en los Estados Unidos, según informes de Billboard.

Eternal Sunshine marca el sexto álbum de Grande en alcanzar el primer lugar en el Billboard 200, uniéndose así a sus éxitos anteriores: Positions (2020), Thank U, Next (2019), Sweetener (2018), My Everything (2014) y Yours Truly (2013). El álbum debutó con impresionantes 227 mil unidades de álbumes equivalentes en Estados Unidos durante la semana que finalizó el 14 de marzo, según el proveedor de datos de música y entretenimiento Luminate.

Este debut no solo asegura a Eternal Sunshine la posición más alta en la lista de álbumes de 2024 hasta la fecha, sino que también marca la semana más exitosa para cualquier álbum lanzado este año. De las 227.000 unidades equivalentes de álbumes, 77 mil corresponden a ventas reales, mientras que 148 mil unidades equivalen a reproducciones en streaming, con 2.000 unidades provenientes de la venta de pistas individuales del álbum.

El éxito de Eternal Sunshine no se limita solo a los Estados Unidos; el álbum también ha encabezado las listas en varios países, incluidos Australia, Bélgica, Irlanda, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega y el Reino Unido. Esto marca la quinta vez que Grande logra el número uno en las listas oficiales de álbumes en el Reino Unido.

El álbum, que consta de 13 canciones en su edición estándar, cuenta con una edición extendida que presenta cuatro canciones adicionales, incluidas colaboraciones destacadas como una versión remezclada de Supernatural con Troye Sivan y un remix de Yes, And? con Mariah Carey. El sencillo principal, Yes, And?, rápidamente alcanzó la cima de la lista Billboard Hot 100 tras su lanzamiento en enero.

Además de su éxito en las listas, Eternal Sunshine también ha tenido un gran impacto en plataformas de streaming como Spotify, Apple Music y Amazon Music.

Ariana Grande, conocida por su excepcional talento vocal y su capacidad para reinventarse, ha expresado su agradecimiento a los fanáticos por su apoyo continuo a lo largo de los años. Aunque actualmente no está segura de sus planes de gira debido a las circunstancias actuales, la artista espera poder compartir su nueva música en vivo con sus seguidores en un futuro próximo.

Con Eternal Sunshine, Ariana Grande continúa consolidando su posición como una de las artistas más destacadas de la industria musical actual, combinando su distintivo estilo pop y R&B con influencias de música dance para ofrecer un álbum que resuena profundamente con su base de admiradores leales.

Fuente: Tribuna