Caitlyn Jenner y ex de Khloe Kardashian lanzarán podcast deportivo inspirado en 'KUWTK '

Calabasas, California. - Caitlyn Jenner y Lamar Odom, dos nombres icónicos en el mundo del deporte y relacionados con la famosa familia Kardashian, están preparados para unirse en una nueva aventura: lanzar un podcast deportivo. El programa, titulado Keeping Up With Sports, es un tributo al famoso reality show Keeping Up With The Kardashians y promete ofrecer una nueva perspectiva sobre lo que se necesita para alcanzar la excelencia en diferentes campos atléticos.

Caitlyn Jenner, de 74 años, y Lamar Odom, de 44 años, han compartido una conexión familiar a través del matrimonio de Lamar con Khloé Kardashian, hijastra de Jenner, durante varios años. Ambos han sido figuras prominentes en el mundo del deporte, con Caitlyn ganando una medalla de oro olímpica en decatlón y Lamar disfrutando de una exitosa carrera de 14 temporadas en la NBA, incluyendo dos campeonatos con Los Angeles Lakers.

Caitlyn Jenner y Lamar Odom

El podcast contará con la participación del copresentador Zach Hirsch y está programado para lanzar su primer episodio en las próximas semanas. Su primer invitado será el legendario boxeador Sugar Ray Leonard, quien compartirá abiertamente su experiencia como víctima de abuso sexual.

La noticia de esta colaboración sorprendente ha generado gran interés entre los seguidores de ambos deportistas, especialmente aquellos que han seguido de cerca sus respectivas trayectorias. Caitlyn y Lamar, quienes han mantenido una relación cordial a lo largo de los años, se unirán en este proyecto con la intención de ofrecer una visión única sobre el mundo del deporte.

El pasado de ambos atletas ha estado marcado por momentos de éxito y desafíos personales, y el podcast promete explorar estos temas de manera honesta y sincera.

Esta asociación también marca un reencuentro público entre Caitlyn y Lamar, quienes fueron fotografiados juntos por última vez en un evento en 2016. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados, enfrentando sus propias batallas y desafíos en el camino.

Con Keeping Up With Sports, Caitlyn Jenner y Lamar Odom están listos para compartir sus historias, reflexiones y conocimientos sobre el mundo del deporte, ofreciendo a los oyentes una mirada íntima a las vidas de dos leyendas en sus respectivas disciplinas.

Fuente: Tribuna