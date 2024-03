Crítica a 'I Wish You All the Best' estelarizada por Alexandra Daddario y Lena Dunham

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La película debut de Tommy Dorfman, I Wish You All the Best (Te deseo todo lo mejor), presentada en el Festival de Cine SXSW, ofrece una representación emotiva y auténtica de la experiencia de un adolescente no binario en su lucha por la aceptación y la autoaceptación.

La trama sigue a Ben DeBacker, interpretado por Corey Fogelmanis, quien, al salir del armario como no binario ante sus padres, enfrenta una reacción desgarradora. La representación de esta escena clave se hace de manera evocadora, con destellos que aumentan la tensión y el impacto emocional del momento. La película captura hábilmente la complejidad de las emociones de Ben mientras lucha por encontrar su lugar en el mundo después de ser rechazado por su familia.

El elenco, que incluye a Alexandra Daddario como la comprensiva hermana de Ben y a Cole Sprouse como su solidario cuñado, ofrece interpretaciones sólidas que ayudan a dar vida a los personajes y sus relaciones. Aunque la dinámica familiar a veces puede sentirse rígida, la película compensa con la exploración de las relaciones de Ben en su nueva escuela y su conexión con personajes como la excéntrica profesora de arte interpretada por Lena Dunham.

La película aborda temas de identidad, aceptación y amor propio con sensibilidad y honestidad. Dorfman, quien también coescribió el guión junto con Mason Deaver, demuestra una habilidad notable para capturar la complejidad de la experiencia adolescente, especialmente en lo que respecta a la identidad de género y la sexualidad.

A través de una dirección hábil y una narrativa conmovedora, I Wish You All the Best logra transmitir un mensaje poderoso sobre la importancia de la autenticidad y la aceptación de uno mismo. A pesar de algunas imperfecciones, la película brilla con un propósito claro y un sentido de sinceridad que resuena con el público.

Fuente: Tribuna