Dan Schneider niega acusaciones de ambiente tóxico en sus producciones en Nickelodeon

Los Ángeles, California. - El productor de televisión infantil Dan Schneider ha respondido a las acusaciones de lugares de trabajo tóxicos y la presunta "sexualización" de los niños actores en las series de Nickelodeon que creó y dirigió, refutando firmemente tales afirmaciones.

En un comunicado obtenido por el medio The Hollywood Reporter, un portavoz de Schneider afirmó que todas las actividades en los programas bajo su dirección fueron rigurosamente examinadas y aprobadas por múltiples partes interesadas, incluyendo ejecutivos de la cadena tanto en la costa este como en la oeste. Se destacó que los guiones, vestuarios, maquillaje y diálogos fueron completamente revisados y aprobados antes de su ejecución en pantalla.

El comunicado refleja la postura de Schneider en medio del lanzamiento de la docuserie de Investigation Discovery, Quiet on the Set: The Dark Side of Kids TV, que aborda varias acusaciones sobre el ambiente laboral en los programas de Nickelodeon supervisados por él.

El programa presenta acusaciones de abuso, sexismo, racismo y comportamiento inapropiado, y cuenta con testimonios de ex estrellas infantiles como Drake Bell. Sin embargo, Schneider ha negado rotundamente estas acusaciones, subrayando que siempre se preocupó por la seguridad y el bienestar de los niños actores en sus sets.

Además, Russell Hicks, ex presidente de contenido de Nickelodeon, respaldó a Schneider, afirmando que este siempre buscó proteger a los niños en sus programas, incluso cuando algunos padres no lo hacían. Hicks también enfatizó la constante supervisión de la red sobre las actividades en los sets de Schneider, subrayando que los guiones y cada aspecto de producción fueron escrutados minuciosamente antes de su ejecución.

En última instancia, tanto Schneider como sus partidarios están firmes en su postura de que las acusaciones presentadas en la docuserie no reflejan la realidad de su comportamiento ni del ambiente en los sets de sus programas. Sin embargo, la controversia sigue siendo objeto de debate mientras las investigaciones y las discusiones públicas continúan.

