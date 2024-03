¿El 'balayage' daña el cabello? Un peluquero en TikTok nos da la respuesta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para estar a la vanguardia de las tendencias capilares este año, tienes muchas opciones para elegir. Morena azabache, rubio melocotón, pelo tiramisú, rubio buttercream, balayage miel o incluso balayage inverso... Hay para todos los gustos y todos los colores (eso no hace falta decirlo). Además, varias celebridades ya han sucumbido a estos colores tan de moda. No olvidamos a Kendall Jenner y Megan Fox que apostaron por la coloración de Bropper. Sin embargo, distorsionar tu cabello no está exento de consecuencias. Ciertas técnicas de coloración dañan en mayor o menor medida la fibra capilar.

Balayage: ¿daña la fibra capilar?

El cabello a menudo se analiza caso por caso. En un vídeo publicado en la red social TikTok, el reconocido estilista reveló las consecuencias del balayage en el cabello. Esta técnica muy utilizada consiste en decolorar de forma muy sutil determinadas hebras para obtener un resultado natural y moderno. A la pregunta ¿este método daña el cabello? El famoso peluquero responde: "para eso hay varias respuestas, hay varios factores".

¿El 'balayage' daña el cabello?

En primer lugar, depende del grosor del cabello. Si tienes el pelo fino, de hecho, se dañará más rápidamente que si tienes el pelo grueso Pero eso no es todo, también es muy importante la técnica y el producto utilizado. Debes saber que estamos hablando de decoloración, por lo que cualquier tipo de decoloración sensibiliza ligeramente o más el cabello. También existen determinados productos que ayudan a reducir el impacto negativo del barrido sobre la fibra capilar.

No hay ningún secreto, la decoloración siempre daña un poco. También dependerá del mantenimiento que vayas a hacer en casa, cuanto más decolores tu cabello más tendrás que cuidarlo. Para ello, opta por productos específicos para tu nuevo color y no dudes en pedir consejo a tu peluquero.

Aquí tienes algunos consejos para cuidar tu cabello después de un balayage:

Usa champú y acondicionador para cabello teñido: Utiliza productos específicamente formulados para cabello teñido o con mechas. Estos productos están diseñados para ayudar a mantener el color y la salud del cabello. Evita lavar el cabello con agua caliente: El agua caliente puede abrir las cutículas del cabello y hacer que el color se desvanezca más rápidamente. Intenta usar agua tibia o fría para lavar tu cabello y enjuagarlo. Hidrata tu cabello regularmente: El balayage puede causar algún daño al cabello, así que es importante mantenerlo hidratado. Usa acondicionadores profundos o mascarillas capilares una vez a la semana para ayudar a restaurar la hidratación y la salud del cabello.

Fuente: Tribuna