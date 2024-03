Primer eliminado de ‘MasterChef Celebrity 2024’ hace fuerte declaración tras salir del show

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si hay un reality show que ha sido sumamente exitoso para TV Azteca es, sin duda, MasterChef Celebrity México, el cual, permite que la gente conozca un aspecto diferente de sus artistas favoritos, quienes suelen salir de su zona de confort para impresionar los implacables jueces de la temporada, tal y como se registró durante la mañana del pasado domingo, 18 de marzo, cuando se transmitió un programa lleno de sorpresas y emociones.

Como todos recordarán, los chefs lograron impactar a los concursantes al solicitarles que realizaran un platillo tradicional de la cocina mexicana, algo que, en esencia no resultaría complicado para muchos, puesto la mayoría son nacidos en México; sin embargo, no todos podían ganar el reto y, aunque la mayoría tuvo críticas favorables, Mario Sandoval y Rafa Balderrama terminaron en con el mandil negro.

Lamentablemente para los fans del cantante de A quien tu decidiste amar, La noche, Por besarte y Loco extraño, su versión de carne en su jugo con nopales no logró satisfacer el exigente paladar de los jueces: Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena, por lo que decidieron que el excompañero de Paty Cantú sería el primero en ser expulsado del show. Tal y como suele suceder en cada emisión de MasterChef Celebrity, la producción se dio el tiempo de entrevistar al concursante, antes de que se marchara, quien manifestó su sorpresa la ser elegido como el perdedor de la noche.

“No me lo esperaba, pero cuando estás con el mandil negro se siente feo. Desde ahí me mentalicé siempre a que podía ser yo el que saldría”, expresó el famoso.

Cabe señalar que, la sorpresa de Mario Sandoval radical en el hecho de que él considera que su platillo era delicioso, por lo que expresó que, si volviera a travesar la misma prueba no cambiaría nada, puesto a él le había gustado. Asimismo, el famoso indicó que, pese a que había llegado al concurso tras varias horas de estudio sobre la cocina, la realidad es que él no es chef, sino músico; también afirmó que se sintió desconcertado puesto no esperaba que la primera prueba fuera de comida mexicana.

Al final, Mario tuvo que espabilar y lo mejor que se le ocurrió fue hacer un plato tradicional de su tierra (Guadalajara) por lo que preparó carne en su jugo, puesto se trata de una preparación que estaba acostumbrado a hacer desde hacía una década, por lo que creyó que no habría falla en su elección, lamentablemente esto no fue así y no logró convencer a los jueces del afamado reality show de TV Azteca.

“No cambiaría nada, a mí me encantó, la verdad me gustó muchísimo. Yo no soy chef, yo soy músico y creo que ellos tienen la razón. Y no es que haya sido malo, mas bien no fue bueno para ‘MasterChef (…) Yo tenía en la cabeza un plato, pero cuando dijeron que tenía que ser un plato mexicano, de repente me bloqueé y dije: ‘¿Cómo me voy a bloquear?’", declaró el famoso

Mario Sandoval es el primer expulsado de 'MasterChef Celebrity'

Créditos: Internet

"Soy de Guadalajara, la carne en su jugo, más mexicano no se puede. Y la verdad es un plato que llevo haciéndolo más de 10 años. Yo soy una persona que no se dedica a la cocina y creo que es el que más me aplauden, me gustó mucho a mí. Venía con todo, mi libro lleno de recetas, horas de estudio, clases en restaurantes, clases con chefs…”, cerró Mario Sandoval.

Fuentes: Tribuna