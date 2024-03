Terrible: Cardi B revela sus fuertes luchas contra el miedo a la crítica

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - En una reveladora entrevista con Speedy Norman en 360 With Speedy lanzada recientemente, la renombrada rapera Cardi B compartió sus sentimientos sobre su ausencia en la escena musical y su lucha con el miedo a las críticas mientras se prepara para el lanzamiento de su segundo álbum de estudio.

A la pregunta sobre su reciente disculpa en las redes sociales por "perderse a sí misma", Cardi B, de 31 años, admitió que se sintió desorientada debido a la avalancha de críticas y opiniones en torno a su carrera musical. "Siento que me perdí con todo, ya sabes, como muchos comentaristas de música y todo, y mucha gente dice, ya sabes, 'Ella tiene miedo de lanzar un álbum, tiene miedo de lanzar música'", explicó la artista.

La rapera neoyorquina confesó que experimentó un temor paralizante que la llevó a evitar las actuaciones en vivo, las publicaciones en redes sociales e incluso las interacciones sociales. "Tenía miedo de salir en vivo, tenía miedo de publicar una foto, tenía miedo de ir al club, y luego al día siguiente ver a la gente, lo que iban a decir de mí, y todo. Tenía miedo de hacer todo", compartió Cardi.

Además, Cardi B reveló que su miedo a las críticas la llevó a tomar decisiones profesionales difíciles, incluida la elección de no lanzar un remix de la canción Munch de Ice Spice, a pesar de haber grabado la pista. "Hice algo para Ice Spice, pero no me gustó cómo sonaba. Me encanta el disco, no me gustaba cómo sonaba. Sabes que estar en un ritmo de simulacro, no es tan fácil como parece", explicó.

A pesar de sus luchas internas, Cardi B se disculpó sinceramente con sus fanáticos por su ausencia y aseguró que está haciendo todo lo posible para superar estas dificultades. En una transmisión en vivo en Instagram, la artista expresó: "Quiero disculparme con mis fans. A mis fans, a mí mismo y a la gente que me quiere por perderme... Simplemente perderme a mí misma y no ser yo misma por cosas negativas que me pusieron en una pared".

Con respecto a su futuro musical, Cardi B anunció que revelará pronto detalles sobre su segundo álbum de estudio, el cual será su primer lanzamiento desde su aclamado álbum debut Invasion Of Privacy en 2018. Este último álbum solidificó su posición como una estrella destacada del hip-hop y la hizo merecedora del premio al Mejor Álbum de Rap en los Premios Grammy.

A pesar de sus altibajos, Cardi B sigue siendo una figura influyente en la música y recientemente colaboró con la también rapera Megan Thee Stallion en la exitosa canción "Bongos", lanzada en septiembre pasado. Los fanáticos están ansiosos por ver qué depara el futuro para esta talentosa artista mientras se prepara para lanzar nueva música y enfrentar sus temores con valentía.

Fuente: Tribuna