VIDEO: Así fue el emotivo regreso de Ricardo Casares a 'VLA' tras casi morir por un infarto

Ciudad de México.- Durante la mañana de este lunes 18 de marzo el famoso presentador Ricardo Casares al fin regresó a los foros de grabación de TV Azteca y tuvo su esperado retorno en el programa Venga la Alegría, de donde tuvo que salir debido a un serio problema de salud. Como se recordará, hace algunas semanas el especialista en cine y espectáculos estuvo a punto de perder la vida debido a que sufrió un infarto.

El elenco y producción del matutino del Ajusco le dio una bienvenida emotiva y conmovedora, tras haber superado el mencionado problema cardíaco que lo alejó de las cámaras y sus compañeros durante casi un mes. Como se recordará, Casares sufrió un infarto minutos antes de entrar en vivo, lo que resultó en una operación de emergencia para salvar su vida. Durante su ausencia, se sometió a rehabilitaciones cardiacas y compartió su proceso de recuperación con sus seguidores.

Su retorno al foro de VLA fue celebrado con una alfombra roja y lágrimas de alegría por parte de colegas como Pato Borghetti, Kristal Silva y Sergio Sepúlveda, quienes lo recibieron con palabras de aliento y un pastel de bienvenida. "Estoy muy emocionado, a todo el foro, muchas gracias. se me seca la boca de la emoción... el cariño que he recibido estos días, créanme que es gasolina para regresar", dijo el presentador.

Casares, visiblemente emocionado, agradeció a todos los que estuvieron a su lado durante su convalecencia: desde el personal médico hasta su familia y los televidentes que le enviaron mensajes de cariño. "La verdad es que son muchas emociones, estoy nervioso, pensé que no iba a estar nervioso, pero estoy nervioso, yo también los extrañé mucho amigos... cómo son, me tuve que infartar para que me recibieran así", mencionó Ricardo.

Reflexionando sobre su complicada experiencia, Casares destacó que su trabajo le permite entrar en los hogares de millones de personas y que, a su vez, esas mismas personas lo acompañaron durante su estancia en terapia intensiva y su recuperación. Afirmó que esta no será una historia triste, sino una de superación y fortaleza, y que su regreso es una muestra de gratitud hacia todos los que le demostraron su apoyo.

Fuente: Tribuna y X @vengalaalegriz