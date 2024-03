Anne Hathaway desafía las expectativas de Hollywood y busca roles desafiantes

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La talentosa actriz Anne Hathaway, de 41 años, ha compartido su lucha por conseguir los roles cinematográficos que realmente desea, desafiando las expectativas de Hollywood y buscando constantemente oportunidades para seguir creciendo como actriz.

En una reciente entrevista con Vogue durante la promoción de su última película, The Idea of You, Hathaway expresó su deseo de evitar ser encasillada en ciertos tipos de personajes debido a su edad, género o premios anteriores. "No quiero que me encasillen", declaró Hathaway con firmeza. "¡Quiero divertirme, maldita sea!".

La actriz, conocida por su papel en El diario de la princesa, explicó que siente que sigue evolucionando y floreciendo como artista, desafiando la noción convencional de que las historias de crecimiento solo ocurren en la juventud.

A lo largo de su carrera, Hathaway ha enfrentado desafíos para ser considerada para roles más diversos y desafiantes, especialmente después de su éxito inicial en películas como El diario de la princesa y Ella Enchanted. Sin embargo, su determinación y talento han sido clave para abrir nuevas oportunidades.

Incluso en su audición para el papel de Fantine en Les Misérables, Hathaway demostró su dedicación al proceso creativo al someterse a cambios físicos significativos y emocionalmente exigentes para dar vida al personaje de manera auténtica y conmovedora.

En proyectos más recientes, como Eileen y Mother's Instinct, la actriz ha continuado desafiándose a sí misma con roles complejos y emocionalmente intensos, demostrando su versatilidad y compromiso con su oficio.

Aunque su carrera ha estado llena de éxitos y desafíos, Hathaway considera que su papel como madre de dos hijos es su papel más importante y desafiante hasta la fecha. La actriz comparte a sus hijos con su esposo, Adam Shulman.

En última instancia, Anne Hathaway sigue siendo una fuerza creativa en la industria del entretenimiento, inspirando a otros con su pasión, dedicación y determinación para seguir desafiando las expectativas y explorando nuevas fronteras en su carrera actoral.

Fuente: Tribuna