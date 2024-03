Eduardo Yáñez confronta a Ana María Alvarado en 'Sale el Sol' y tienen discusión en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso y muy polémico actor de melodramas, Eduardo Yáñez, se robó la mirada de millones de espectadores de Sale el Sol, pues no tuvo reparo alguno al momento de confrontar directamente a la reconocida periodista y presentadora de espectáculos, Ana María Alvarado, con la cual tuvo una breve, pero muy incómoda discusión en pleno programa en vivo, causando un gran revuelo en las redes sociales.

Como se sabe, lamentablemente el pasado lunes 18 de marzo a través de las redes oficiales de Televisa se confirmó que el querido y reconocido productor de melodramas, Nicandro Díaz, había perdido la vida a sus 60 años, y señalaron que este inesperado deceso fue a causa de un accidente que sufrió en una moto, durante las breves vacaciones que tomó en el puente largo de fin de semana en honor al natalicio de Benito Juárez.

Por este motivo es que en todas las televisoras mexicanas, tales como la empresa San Ángel, para la que laboró toda su carrera, TV Azteca e Imagen TV, se unieron para darle un último adiós y expresar sus condolencias a la familia, y de igual forma conseguir testimonios de celebridades que a lo largo de su tiempo en el mundo del espectáculo tuvieron la oportunidad de laboral al lado de este gran creador de contenido que produjo éxitos como Amores Verdaderos.

Ana María y Eduardo. Internet

Precisamente uno de los galanes del mencionado melodrama fue Yáñez, quién además también fue protagonista de Golpe de Suerte, la última producción de Nicandro, por lo que el matutino antes mencionado, se puso en contacto para que les presentara en vivo a través de una llamada, su impresión ante este tan inesperado fallecimiento, sin imaginarse que se harían virales por el pequeño enfrentamiento que se generó por este hecho.

El motivo es que cuando Joanna Vega-Biestro informó que al aire estaban ella y Ana María, Eduardo con su usual carácter, declaró que no entendía cómo es que Ana estaba en ese momento cuando en realidad no lo toleraba y tenían muchos problemas, hecho que hizo que la presentadora desmintiera tal situación afirmando que: "No sé de dónde sacas eso", a lo que 'Lalo' respondió con bastante molestia que sí sabía.

El incómodo momento fue bastante breve y terminado por el mismo actor de melodramas, el cual no dejó que Alvarado le respondiera nuevamente y expresó que solamente iba a hablar del tema importante, que en ese momento era la pérdida de Nicandro, quién también fue un gran amigo para él, hecho a lo que Ana María y Joanna declararon que sí, que ese era el punto de que se pusieran en contacto.

Fuente: Tribuna del Yaqui