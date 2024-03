"En chanclas y con los pies negros": Pedro Sola expone inicios de Ricardo Casares en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la tarde de este martes 19 de marzo la producción del programa Ventaneando transmitió una entrevista exclusiva con Ricardo Casares luego de que ayer lunes el comunicador por fin retornara a los foros de TV Azteca luego de haber estado al borde de la muerte por un infarto. Tras escuchar las declaraciones del conductor, Pedro Sola recordó cómo fueron sus inicios en la televisora y sorprendió a todos con una inesperada confesión.

El reportero de Ventaneando interceptó a 'Ricky' a la salida del set del matutino Venga la Alegría, a donde volvió luego de tres semanas ausente por sus delicados problemas de salud que lo llevaron a casi perder la vida. El presentador especialista en cine y farándula recordó qué pasó por su mente cuando se encontraba al borde de la muerte: "Cuando pensé que el tiempo se me acababa, pensé en la gente con la que he sido feliz".

Ricardo, de 43 años, confesó cómo fue la bienvenida que le dieron en la televisora del Ajusco y cómo se sintió él de volver: "Han pasado por mi cabeza muchas cosas, cuando recién acababa de llegar (a TV Azteca) recorrí la parte por la que salí aquella vez y se siente feo pero después entrar al foro y ver a todo mundo, no nada más mis compañeros de VLA, sino que gente que trabaja en TV Azteca se han acercado a decirme cosas bonitas".

Sobre el tipo de rehabilitación que debe llevar luego del padecimiento en el corazón al que sobrevivió, Casares precisó: "Son ejercicios cardio vasculares y de resistencia". Por otra parte, el conductora compartió cuál fue el mensaje que le dejó a sus papás por si algo fatal le ocurría: "Llegando a urgencias yo le pedí a alguien que si algo me pasaba que le dijeran a mi familia que yo fui muy feliz y que no me lloraran mucho".

Luego de escuchar las declaraciones de Ricardo, su exjefa Pati Chapoy le envió todos sus saludos y expresó su felicidad por verlo de regreso, mientras que Pedrito Sola preguntó: "¿Cuántos años trabajó con nosotros, Pati?", a lo que la jefa de espectáculos dijo: "Un montón, llegó siendo un puberto... De las clases se venía para acá y llegaba en chanclas". Sin embargo, Sola hizo un incómodo comentario que desató las risas:

Llegaba en chanclas de hule y con los pies negros", precisó el economista.

Bueno, pero terminó la carrera, siguió trabajando en el estudio de espectáculos y se compró zapatos, guapísimo, es como nuestro hijo ¿no?", añadió Pati.

Fuente: Tribuna y X @ventaneandouno