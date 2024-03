¡Familia destruida! Tras muerte de Talina Fernández, su hijo da triste noticia y hace súplica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La próxima semana se cumplirán 9 meses del doloroso fallecimiento de la querida conductora Talina Fernández y en su familia, las cosas parecen ir de mal en peor. Recientemente su hijo Patricio o Pato Levy dio diversas entrevistas a medios de comunicación donde reconoció que hay varios problemas familiares luego del fallecimiento de su madre, ocurrido el 28 de junio del pasado 2023.

Frente a las cámaras del matutino Venga la Alegría, el productor y locutor mexicano admitió que actualmente no tiene ninguna relación con María Levy, la hija mayor de su hermana Mariana Levy (qepd): "María no, como que no nos quiere cerca a nadie, ni a sus hermanos, ni a sus tíos, ni a sus tías abuelas, ni a no sé, pero ella está en su derecho". Mientras que sobre la relación entre María y su hermano Coco Levy se habría facturado por el tema de la herencia de Mariana: "Con Coco, ahí tuvieron pleitos con la albacea, pero conmigo no sé".

Mientras que en una entrevista para Ana María Alvarado, Levy reveló que la relación que mantiene con su hermano Coco no es del todo buena, a casi 9 meses del deceso de 'La dama del buen decir'. A pesar de que los descendientes de la presentadora mexicana se mostraron muy unidos tras la muerte de la famosa, todo indica que el paso del tiempo y la convivencia diaria ha provocado estragos en ellos.

Viviendo la misma casa, ya se puso fea la cosa… han cambiado muchísimo, entonces está muy difícil, él tiene sus chambas y sus cosas, y yo las mías", expresó Patricio.

Luego de que la periodista cuestionara si los problemas de dinero han tenido que ver en esta situación, Pato solamente agradeció que los designios de su madre en cuanto a su herencia se van a respetar al cien por ciento. "Por muchas razones, pero el convivio diario y estar diario juntos, de repente te agarran de malas y contestas feo, o lo agarras de malas y te contesta feo, entonces salen puras tonterías, bendito sea Dios que yo llevé a mi madre semanas antes de que se muriera a que el testamento quedara más claro que el agua".

De la misma manera, en la entrevista transmitida en el programa Sale el Sol, el ahora youtuber externó su deseo para obtener la parte que le corresponde de la sucesión de Talina para poder irse a vivir solo. "Nada, estamos vendiendo las casas, ojalá se venda una porque tenemos muchas deudas, tanto como él como yo, y ya cada quien para San Juan. No podemos vivir en esta casa, aunque somos tres adultos, y aunque nos lleváramos bien todo, la casa es enorme, es un gasto innecesario, cada quien tiene que tener su departamentito con sus cosas y ya", aseveró.

Finalmente, Pato Levy contó que su salud ha mejorado considerablemente, a pesar de que en semanas anteriores tenía complicaciones cardiacas, que incluso le hacían pensar en la muerte: "Estoy muy contento porque hoy respiro mejor que ayer, camino mejor que ayer, fui a que me hipnotizaran y adiós el cigarro, hace un mes yo veía que el túnel era negro y no iba a ver salida, y ya veo luz al final del túnel y veo que todo puede mejorar", manifestó.

