Gua sha: ¿Cómo utilizarlo y cuáles son sus beneficios reales para el rostro?

Ciudad de México.- La gua sha está en todas partes en tus redes sociales con la promesa de una piel sublimada, tersa y drenada. Curioso, estás pensando en adquirir esta pequeña piedra misteriosa. Pero entonces, ¿qué es exactamente? ¿Cómo utilizarla? ¿Es tan eficaz como se afirma? Te ayudamos a ver las cosas más claramente.

¿Qué es el gua sha facial?

Gua sha es una herramienta de masaje facial inspirada en la medicina tradicional china y hecha de cuarzo rosa para relajar y masajear el rostro. Este accesorio está fabricado en piedra, lo que tiene la ventaja de mantenerse siempre fresco para un mejor efecto descongestionante. Éste tiene tres lados para efectos variados:

1.- Un lado liso para masajear las mejillas, la frente y el cuello.

2.- Un lado redondeado para reducir las bolsas bajo los ojos.

3.- Un lado hueco para alisar los pómulos y esculpir el óvalo del rostro.

¿Realmente funciona gua sha y cuáles son los beneficios?

Pero entonces, ¿están garantizados todos sus beneficios? En TikTok hay innumerables vídeos sobre el uso y los beneficios del gua sha, con antes y después que lo respaldan. Y es verdad, cuando te enteras, te dan ganas de probarlo. Sin embargo, algunos expertos han llegado a matizar esto un poco. En TikTok, por ejemplo, una dermatóloga compartió su opinión sobre los efectos del gua sha. Dijo que la gua sha no trata las líneas finas ni las arrugas, sin embargo, activa el drenaje linfático y ayuda a reducir la hinchazón facial. Agrega que no se recomienda para personas que tienen acné o rosácea.

Si quieres embarcarte en la aventura del gua sha para beneficiarte de su efecto, necesitarás dominar los principios básicos. Se recomienda utilizar tu gua sha por un tiempo de cinco a 10 minutos. ¿La frecuencia correcta? De dos a tres veces por semana, o todos los días si lo sientes necesario. Te recordamos no utilizarlo sobre la 'piel desnuda', es decir sin haber aplicado previamente algún sérum, crema o aceite y no realizar movimientos de vaivén para no irritar la piel. Cuando lo aplicas en la frente, se sugiere dibujar movimientos de adentro hacia afuera (hacia tus raíces). Para las cejas, empieza desde el interior de las cejas hacia el exterior de la cara. Para un efecto antiojeras, tu movimiento también será de adentro hacia afuera, al igual que para el masaje en las mejillas. También puedes utilizarlo en los contornos del rostro subiendo desde la barbilla hasta la oreja y luego, sin soltar la presión, hasta la base del cuello. Por último, para el cuello, masajear de abajo hacia arriba.

Fuente: Tribuna