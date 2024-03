Héctor Parra manda mensaje junto a Daniela Parra desde el Reclusorio tras nueva sentencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y muy polémico actor de melodramas, Héctor Parra, de nueva cuenta dio de que hablar, debido a que recientemente este acaba de mandar un emotivo mensaje de resiliencia y de lucha en su caso con Alexa Parra Hoffman, apoyado y acompañado de su hija mayor, Daniela Parra, como en todo ese proceso, desde el Reclusorio Norte, expresando su sentir ante esta nueva sentencia.

Como se sabe, a casi tres años del arresto de Parra por corrupción de menores y abuso sexual, las cosas no parecen estar cerca de acabar, debido a que se ha confirmado que van a apelar la decisión a los 13 años y 10 meses de cárcel, además de casi 200 mil pesos en indemnización, asegurando que hay un sistema de corrupción en su contra, especialmente ahora que han expuesto las pruebas al público, Ginny Hoffman y Alexa.

Ante ese hecho, es que la joven exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy decidió sorprender al público al compartir un mensaje de su padre desde el reclusorio, para agradecer el que los estén apoyando en estos momentos tan complicados por los que se encuentran pasando: "No hay palabras en el diccionario para agradecerles. Gracias infinitamente, con todo mi corazón que crean en mí. Por ustedes es que me mantengo fuerte y de pie".

El actor de La Pícara Soñadora dejó en claro que en efecto hay muchos manejos muy extraños, como el hecho de que le pidieron dinero para cargarle los delitos, pero solamente tuviera que dar una disculpa pública, y eso para él no era justo, pues no consideraba que aceptar una culpa que no es suya sea la solución a nada: "Hace tiempo en las audiencias me dijeron que pagara una cantidad, una disculpa pública y ahí quedaba todo. Que iba a ser un juicio muy largo. Ser presunto culpable no. Esto me suena más a una extorsión. ¿Y la 'justicia'?".

Finalmente, señaló que ni él ni Daniela van a rendirse, que seguirán, pues él no ha cometido nada de lo que se le ha culpado injustamente: "Hoy reitero: soy inocente de todo lo que pretenden hacer que parezca culpable. Nada ni nadie, por más que quiera tumbarme, hoy menos que antes. Vamos hasta donde tope y así como me metieron voy a salir. No sé cuando vaya a ser, pero creo en la justicia".

Fuente: Tribuna del Yaqui