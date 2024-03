Madre de Camilo Blanes teme por su vida y denuncia a uno de sus amigos

Ciudad de México.- Lourdes Ornelas, madre de Camilo Blanes, quien ahora es conocido como Sheila Devil, ha expresado su preocupación por la vida de su hijo, afirmando que se encuentra en peligro. Ornelas ha compartido su inquietud debido a la aparente falta de mejoría en la situación de Camilo, especialmente después de verlo en fotos recientes en diversas fiestas.

Según fuentes cercanas a la familia, la madre de Sheila Devil ha pedido públicamente ayuda y apoyo para su hijo, instando a que se tomen medidas para proteger su salud y bienestar.

Ornelas ha dejado en claro que no está dispuesta a rendirse en su intento por proteger a su hijo, a pesar de los esfuerzos constantes que él ha hecho para mantenerla alejada de su vida. En una entrevista reciente expresó abiertamente su temor por los peligros que enfrenta su hijo debido a las malas influencias que lo rodean. Según Ornelas, estas personas son las responsables del estado actual de Blanes, y ella teme por su seguridad y bienestar. Su declaración revela la angustia por el rumbo que está tomando la vida de su hijo.

Camilo Blanes se encontraría en mal estado

Confirmó que ha tomado medidas legales contra uno de los amigos cercanos de su hijo. Según sus declaraciones, este individuo ha estado constantemente agrediéndola y tratando de expulsarla del inmueble donde reside Camilo. La situación entre Lourdes y el amigo de su hijo ha llegado a un punto crítico, lo que la llevó a tomar la decisión de presentar una demanda formal contra él.

Esta persona estaría suministrando drogas a Camilo. Aunque no se han revelado detalles adicionales sobre la identidad del amigo en cuestión ni sobre las circunstancias específicas que rodean estas acusaciones, se espera que la denuncia de Lourdes Ornelas desencadene una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes.

Le he denunciado por daños a la salud, me he enfrentado con él varias veces. He hablado con él de buena manera para ver si lo dejaba, pero no es la parte que más me preocupa, lo que más me preocupa es el daño, a su salud. Es de miedo, es inhumano lo que están haciendo con Camilo porque su vida corre peligro, por motivos que ya denuncié", contó.