Sydney Sweeney aborda la percepción del público sobre su cuerpo y su carrera

Los Ángeles, California. - Sydney Sweeney, la talentosa actriz de 26 años conocida por su papel en Anyone But You, ha compartido su experiencia sobre la percepción del público hacia su cuerpo y su carrera en una reciente entrevista. A pesar de su éxito en el último año, Sweeney reveló que algunos se centran más en su físico que en su actuación.

En una conversación con Variety, expresó su frustración diciendo: "Lo veo y no puedo permitirme tener una reacción, no sé cómo explicarlo, todavía estoy tratando de resolverlo yo misma". La actriz señaló que se siente limitada por la forma en que la gente la ve, como si hubiera renunciado a su vida personal debido a su carrera.

Este enfoque en su cuerpo se hizo más evidente durante su monólogo en Saturday Night Live, donde Sweeney comentó: "La gente solo me ve como la chica de la televisión que grita, llora y tiene sexo". La estrella siente que ha sido encasillada por su tipo de cuerpo y está luchando contra esta percepción en este momento de su carrera.

En un intento de desafiar estos estereotipos, Sweeney ha mantenido sus sentimientos separados de su trabajo, recordando que está trabajando para sí misma y no para la audiencia. A partir de 2022, la actriz está comprometida con el empresario de Chicago Jonathan Davino, quien la apoya en sus aventuras como actriz.

Sweeney ha sido vinculada previamente con Davino desde 2018, cuando asistieron juntos a eventos como la fiesta de los Emmy de Hulu. La actriz ha mantenido su relación en privado, enfocándose en su carrera y en desafiar las expectativas de la industria del entretenimiento.

La experiencia de Sydney Sweeney destaca los desafíos que enfrentan las mujeres en la industria del entretenimiento, especialmente en lo que respecta a la percepción del público sobre sus cuerpos y su trabajo. Su valentía al abordar estos temas es un recordatorio de la importancia de desafiar los estereotipos y trabajar hacia una representación más inclusiva en Hollywood.

Fuente: Tribuna