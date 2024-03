A un lado Piqué: Milan debuta en una banda de rock como baterista; así reacciona Shakira

Comparta este artículo

Miami, Florida.- El muy reconocido joven, Milan Piqué Mebarack, dejó a todos sorprendidos, pues pese a su destrezas físicas ha hecho a un lado la herencia del deporte de su padre, el polémico futbolista, Gerard Piqué, pues acaba de debutar en la música, presentándose en un famoso bar en Miami con una banda de rock como su baterista, por lo que cual su orgullosa madre, la reconocida y famosa cantante, Shakira, acaba de reaccionar emocionada.

El joven hijo del futbolista y la intérprete de Si Te Vas, demostró que por sus venas corre el talento artístico que le heredó su famosa madre, pues arrasó tocando la batería en un popular bar de Miami, lugar donde la cantante reside con sus dos hijos tras su separación del español. La intérprete de Te Aviso, Te Anuncio acudió al evento para acompañar al niño de once años en su debut musical el pasado domingo en el Hard Rock Cafe, durante la presentación de primavera de la academia Let It Beat!.

Para la ocasión tan especial, Milan portó una camiseta negra sin mangas, además de lucir una cresta de lo más rockera, acaparando las miradas de los asistentes, en especial de su madre, quien según testigos, no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas. De acuerdo con medios internacionales, la barranquillera aprovechó su estancia en el lugar para brindar apoyo moral a su primogénito, conversar con todos los miembros de la banda y participar en una sesión de fotos, dejando ver que es ídolo de varias generaciones.

Fue en enero de 2022 cuando Shakira compartió en su cuenta de Instagram un video de su hijo tocando la batería, demostrando desde aquella ocasión que el menor iba a destacar en esa labor: "Estoy orgullosa de quien eres y te amo con todo mi ser, de una manera imposible que solo una madre puede entender y que aún no sé cómo describir", generando inmediatamente una reacción conmovida de sus fans que aplaudieron el talento del menor.

Posteriormente, en mayo de 2023, la colombiana lanzó su videoclip Acróstico junto a sus hijos, en donde Milan aparece tocando el piano y cantando con su madre, demostrando que tiene grandes habilidades musicales, mismas que también fueron aplaudidas por los millones de fans de la cantante, quienes apoyaron el que sus pequeños en esos momentos estén muy unidos con ella y salgan adelante.

Milán ensayando. Instagram @shakira

