'Ventaneando' destroza a Paulina Rubio: Afirman que guardia tocó indebidamente a reportera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta Ventaneando está dando de que hablar, pues su líder, la reconocida presentadora y periodista, Pati Chapoy, no tuvo reparos al momento de destrozar a Paulina Rubio y sus empleados, debido a que acaban de afirmar que además de agredirla físicamente, el guardia de seguridad de la reconocida actriz y cantante, habría tocado indebidamente a una reportera de TV Azteca.

Como se sabe, el pasado sábado 16 de marzo, a través del canal de YouTube de Berenice Ortiz, se compartió el momento en el que la denominada 'Chica Dorada' llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el cual la esperaban varios medios de comunicación, a los cuales la artista decidió pasar por alto y no responder a ninguna de las dudas que le estaban externando mientras la seguían por el lugar.

Ante este hecho, sus guardaespaldas trataron de mantener alejados a los periodistas, lo que ocasionó que las cosas se salieran de control, pues uno de estos terminó por empujar más fuerte de la cuenta a una reportera, de quién se alcanza a escuchar un "¿qué te pasa?", además de que hubo movimientos más violentos de la cámara. Es por ese motivo que Chapoy externó su molesta en vivo del vespertino, declarando que la intérprete de Ni Rosas Ni Juguetes debió de hacer algo.

Esto en base al hecho de que supuestamente no solo la habría empujado o dado manotazo, sino que le habría tocado de manera indebida, pues señalan que le estrujó uno de sus pechos, por lo que Chapoy recriminó que contraten a este tipo de gente: "Esa agresión fue directa a la reportera de Ventaneando. Puede ser que ese ‘simio’, porque no se le puede decir hombre, fuera contratado por Sony Music".

Ante este hecho, Pedro Sola se mostró más molesto con Rubio, destacando que ella tiene una doble actitud, pues finge ser de paz y amor cuando demuestra otras cosas debajo del escenario, señalando que deberían los medios de comenzar a ignorarla y no darle foco para que se le bajen los sumos: "La mamonearía del corazón y de las manitas como Dios, ay no pobre mujer tan pesada. Además que pasaría si un día la prensa se ponen todos de acuerdo y no van a verla".

Finalmente, Pati deslindó a Rubio y expresó que el problema es que su equipo no sabe manejar las situaciones: "Sin que nadie los moleste o lo que sea, que abran la puerta justo en la puerta de la camioneta y yo les aseguro que nadie del medio de comunicación estaremos ahí. Más allá de Paulina y su personalidad, el problema real son esta bola que muy lamentablemente tratan mal sobre todo a las mujeres. Este señor debe llegar golpeando a su casa a la mamá, mujer y a todo mundo. No se lo hizo a un hombre reportero".

Fuente: Tribuna del Yaqui