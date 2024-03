Yerno de Héctor Parra estremece a Televisa al filtrar 'soborno' a peritajes en caso de abuso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que hay más irregularidades en el caso de Héctor Parra, pues su yerno, Diego, recientemente habló para la Revista TV Notas junto a su pareja, la joven estrella de TV, Daniela Parra, con lo cual lograron estremecer a Televisa, debido a que estos han filtrado posibles sobornos en peritajes en cuanto al caso de abuso sexual en contra de Alexa Parra Hoffman.

Como se sabe, a casi tres años del arresto de Parra por corrupción de menores y abuso sexual, las cosas no parecen estar cerca de acabar, debido a que se ha confirmado que van a apelar la decisión a los 13 años y 10 meses de cárcel, además de casi 200 mil pesos en indemnización, partiendo de las pruebas que el propio lado de la aparente víctima, como Ginny Hoffman, han compartido a través de las redes sociales.

Una de estas es los peritos psicológicos que se le hicieron a la joven cuando comenzó el caso para determinar su había indicios de daños consistentes con este tipo de víctimas, siendo esta la primer incongruencia, pues en la que realizó la Fiscalía, se concluyó que eran negativo, señalando que: "No se detectó sintomatología como consecuencia de agresión sexual. Esto significa que no hubo ningún abuso sexual, y que el señor Héctor ‘N’ debería de estar libre. Pero cuando la otra parte se enteró, presentó un peritaje privado".

Pero, poco después salió que la exactriz de TV Azteca pidió un peritaje privado que ella misma pago, saliendo algo completamente diferente: "La familia Hoffman quiere que a Héctor 'N' lo sentencien con sesenta años de prisión por el supuesto delito de abuso s3xual. La señora Hoffman pagó a un perito privado de nombre Eloy Martínez Neri para que hiciera la prueba psicológica a su hija, que señala al padre como culpable. Cuando suceden estas situaciones, normalmente se desestima la prueba pagada porque puede estar manipulada. El juez debe desechar la prueba pagada y basarse en la de la fiscalía, que es una prueba contundente".

Es por este motivo que la joven exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy salió a alzar la voz y expresar que no entiende como es que la Fiscalía mantiene a su padre encerrado cuando ellos mismos afirman que no hay motivo, expresando que: "Hay más peritajes, la misma fiscalía confirma que mi papá no tiene perfil agresor, sale nulo. Y hay más, uno llamado 'meta peritaje' que revisa todos los estudios y que han salido a favor de mi padre. Estoy sorprendida y agradecida. La verdad siempre sale a la luz y no tengo que mover un dedo. Se han filtrado videos, ahora los peritajes. Cuando la verdad salga a la luz se hará justicia".

Finalmente, el novio de la exparticipante del programa Hoy, afirmó que Eloy tiene antecedentes penales y sus conclusiones podrían estar alteradas o no ser correctas: "Cuando la fiscalía dijo que no había afectaciones, hicieron una segunda revisión con un perito de dudosa procedencia (Eloy Martínez) que hasta antecedentes penales tiene", a lo que Daniela agregó: "Ahora nos iremos a la instancia federal. Han pasado tantas cosas que ya no confío en la justicia de la Ciudad de México, pero confío en que se resuelva en la federal. Ahí no llega la corrupción".

