Dwayne 'La Roca' Johnson hace fuerte revelación sobre su padre fallecido

Los Ángeles, California. - El reconocido actor y ex luchador profesional Dwayne 'The Rock' Johnson compartió un emotivo recuerdo de su padre, Rocky 'Soulman' Johnson, en honor al Mes de la Historia Negra. Rocky Johnson, una leyenda en la lucha libre profesional, falleció trágicamente en 2020 a los 75 años.

En un video publicado en sus redes sociales, Dwayne Johnson mostró un momento memorable de la carrera de su padre en el ring, acompañado por la canción My Old Man de Zac Brown. En su mensaje, The Rock recordó con cariño a su padre y destacó sus logros pioneros en la industria de la lucha libre.

Rocky Johnson y su compañero "Mr USA", Tony Atlas, hicieron historia al convertirse en los primeros Campeones en Parejas de Peso Pesado Negro de la WWE el 10 de diciembre de 1983. The Rock elogió los logros de su padre y su impacto en el mundo del deporte y el entretenimiento, señalando que Rocky abrió el camino para hombres de color en todas las áreas.

Sin embargo, Dwayne Johnson también reflexionó sobre las complejidades de su relación con su padre y lamentó no haber tenido la oportunidad de despedirse de él antes de su fallecimiento repentino. Reconoció la crianza dura pero amorosa de Rocky y compartió su gratitud por las lecciones de vida que aprendió de él.

Padre de tres hijos, Dwayne Johnson compartió sus hijas Jasmine y Tiana con su esposa Lauren Hashian, y tiene una hija mayor, Simone, con su ex esposa Dany García. A pesar de su reputación de tipo duro en pantalla, The Rock ha demostrado tener un corazón tierno fuera de las cámaras, participando en obras benéficas como la Fundación Make-A-Wish y compartiendo momentos conmovedores con familias afectadas por el cáncer.

En su mensaje final, Dwayne 'The Rock' Johnson honró la memoria de su padre con los hashtags #blackhistorymonth y #wwe, recordando su legado y su impacto duradero en la industria del entretenimiento y más allá.

Fuente: Tribuna