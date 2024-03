"Me siento ofendido": Omar Fierro tiene pelea con Shanik Berman en Televisa; la destrozan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la más reciente emisión del programa ¡Qué buena hora! que se transmite en el Canel Unicable los televidentes fueron testigos de un momento muy controversial debido a que uno de los conductores del proyecto tuvo una acalorada pelea con su invitada. Se trató del actor y conductor Omar Fierro con la periodista Shanik Berman, a quien le reclamó por haber hablado mal de él hace 30 años.

La colaboradora del matutino Hoy acudió al programa que también conducen Michelle Vieth y Nicola Porcella y tuvo que reencontrarse con el galán de las novelas por esto motivo y se vivieron momentos de tensión cuando él le reclamó. "La regaste muy gacho conmigo, y no una vez, dos veces, te ofendiste y me ofendiste a mí como persona hace 30 y tantos años y hasta el día de hoy no te lo he perdonado".

Posteriormente, Omar dejó en claro que hasta el momento sigue molesto con Berman por ello le ha dado la espalda en varias ocasiones. En tanto que la conductora rubia señaló que ella no recuerda porqué comenzó su problema y le ofreció una disculpa "Alguna vez Omar y yo nos distanciamos, bueno, él se distanció conmigo, se molestó conmigo, no me acuerdo porqué, pero si alguna vez la regué, pero porqué no volvemos a empezar".

Clic aquí para ver el video

Shanik y Omar Fierro discutieron en vivo

El galán de telenovelas como Amor en silencio, Cuando llega el amor y Sueño de amor aceptó la disculpa de Berman y le dio un amoroso abrazo y beso en la mejilla en señal de que ya todo estaba olvidado: "Te agradezco, muchas gracias por tus disculpas". En tanto que Shanik le pidió a Fierro que hicieran borrón y cuenta nueva: "Mira, el único que se hace mucho daño es el que se acuerda de las cosas tristes", dijo la conductora.

Pero eso no fue el único reclamo que recibió Shanik ante las cámaras de San Ángel ya que el peruano Nicola Porcella recordó que de él también habló mal: "A ti te pidió disculpas, a mí no, Shanik dijo que yo llegaba tarde a la novela (El amor no tiene receta), pero yo llegaba bien, nunca en mi vida", dijo el influencer. Luego la periodista se defendió y aseguró que ella no empezó el rumor pero Nicola aseguró que sí había ocurrido.

Fuente: Tribuna