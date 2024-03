"No lo amé": Niurka hace pedazos a Juan Osorio y asegura que Eva Daniela es una "mantenida"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de ayer viernes 1 de marzo la querida mujer cubana Niurka Marcos apareció frente a la prensa presentando su nuevo sencillo Pitbull luce espectacular y aprovechando la presencia de cámaras, dio una nueva entrevista en la que hizo fuertes revelaciones. En esta ocasión, la vedette de nueva cuenta se lanzó contra Juan Osorio y contra la prometida del productor, Eva Daniela, a quien tachó de mantenida.

Los reporteros decidieron sacar a flote nuevamente el tema de su pleito con Juan, a quien tiene bloqueada de su número telefónico pues lo culpa de su distanciamiento con su hijo Emilio Osorio. Luego de que el creador de novelas asegurara que ella no tiene el suficiente talento, 'Mamá Niu' se le fue con todo y le recordó el gran éxito que tuvieron juntos cuando recién se conocieron y realizaron varios proyectos en conjunto.

En primer lugar, la madre de Romina Marcos precisó que cuando ella comenzó a trabajar en Televisa ya tenía una carrera pues conducía su propio programa en Yucatán: "Mi programa era el de mayor rating y me dijo delante del público que me iba a llevar a hacer novelas y eso fue después de tres meses, porque yo no iba a abandonar mi proyecto que tanto amor y ganancia me había dado, tenía que cerrar un ciclo".

Niurka asegura que no amó a Juan Osorio

Posteriormente, Niurka recordó la etapa de drogadicción que enfrentó su exmarido: "Cuando vine a México a hacer las telenovelas, todo mundo pensó que yo ya me estaba acostando con Juan y no, Juan estaba tan sumergido en las drogas y yo fui su novia hasta seis meses después, porque yo no superé a su preferencia que era la droga", ventiló. La actriz de telenovelas como Velo de Novia y La fea más bella, aseguró que ella sacó a Osorio del mundo de las adicciones y lo hizo reencontrarse con su madre y con sus hijos mayores:

Él los empezó a ver cuando yo llegué a su vida, nunca se me olvidan unas palabras hermosas que me dijo su mamá: 'Hace 5 años no lo veo, tú lo volviste a parir y me lo devolviste'".

Asimismo, la cubana reconoció que ella nunca estuvo enamorada del padre de su hijo menor: "No te voy a decir que me enamoré, a Juan lo adoré, lo adopté, lo quise mucho mucho, fue mi familia", además de que señaló que ella vivió un "real matrimonio" con el productor aunque nunca estuvieron casados. También dijo que Eva Daniela le ha "envenenado" el corazón al productor y le dijo a la actriz que ella siempre será parte de la vida de Osorio pues los une Emilio.

Y al momento de hablar de Eva Daniela, Niurka aseguró que Osorio solo es el sugar daddy de la joven, a quien tachó de no tener talento: "(La relación) es un acuerdo, es un sugar daddy porque es un hombre de 66 años con una chica de 28, ella no es una persona autosuficiente, ella es mantenida por él prácticamente, él la mantiene, pero está bien, lo que tiene de extraño es que dicen que no viven juntos", mencionó.

Fuente: Tribuna