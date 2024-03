"No tengo razón para vivir": Ricardo Casares lanza tremendo mensaje en redes

Ciudad de México. - El conocido presentador de televisión Ricardo Casares, quien recientemente sufrió un infarto y fue sometido a una cirugía de emergencia, se encuentra en vías de recuperación. El pasado lunes 26 de febrero, Casares fue hospitalizado tras experimentar un fuerte dolor en el pecho poco antes de comenzar su programa Venga la Alegría. Tras ser sometido a un cateterismo y recibir un stent para mejorar su flujo sanguíneo, se informó que se encuentra en terapia intensiva pero estable.

El especialista a cargo de su caso indicó que Casares podría ser dado de alta durante este fin de semana, pero deberá permanecer en reposo durante dos o tres semanas para su recuperación adecuada. Debido a esto, no podrá asistir a la cobertura de los Premios Oscar en Los Ángeles como se había planeado originalmente.

A pesar de este revés en su agenda laboral, Casares expresó su gratitud por una segunda oportunidad y el apoyo recibido durante este difícil momento. En un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram esta mañana del sábado 2 de marzo, el conductor compartió un video de la película Rocky junto con unas palabras de agradecimiento.

A todos mis amigos y familia que me han enseñado a salir adelante, a toda la gente que con sus mensajes y amor me decían que me levantara, estoy de pie y el próximo round va por todos ustedes. Muchísimas gracias, los quiero", escribió Casares.